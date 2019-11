Objevitel Júsufa Soukup: o jeho roli ve Slavii i opuštění komfortu | iSport.cz

Minulou neděli nastoupil proti Teplicím v základní sestavě Slavie, poprvé od 1. září. Útočník červenobílých Júsuf ale ničím výrazným nezaujal. Trenér Miroslav Soukup však věří, že bude pracovat dál. Odhodlání v sobě jistě má, vždyť jak kouč popisuje, v Bahrajnu se vzdal pohodlného života a vydal se na neznámou a méně honorovanou cestu do Česka.

Slávistického útočníka Júsufa dobře znáte. Jak podle vás může brát to, že tolik nehraje?

„On si věří, že je schopen hrát. Vidíte, že když přijde na hřiště, zvedá ruku a chce hrát. Je aktivní, není bázlivý. Je potěšen, že se vůbec dostal do takového týmu a může s ním prožívat to, co s ním prožívá. Věřím, že se nenechá otrávit a bude pracovat. Když vidí kolem sebe tu konkurenci, sám určitě vnímá, že musí přidat, aby ukázal něco, proč ho trenér pošle na hřiště.“

V Bohemians byl za hvězdu, ve Slavii je jeden ze čtyř útočníků a každý z nich je schopen hrát. Může ho to ovlivňovat?

„Bavil jsem se s ním, když do Slavie šel. Říkal jsem mu, že on sám si na sebe vytvořil tlak. Je otázka, jak ho bude schopen zvládnout. Jsou dva způsoby – buď ho to bude deprimovat, nebo si pozitivně řekne, že je tu proto, že ho chtěli, a že má na to, aby byl ve Slavii. A podle toho bude pracovat. Musí být připravený, až dostane šanci. Občas si napíšeme, zeptám se ho, jak se cítí, jak se má. Snažil jsem se ho motivovat, aby byl připravený na chvíli, kdy na něj trenér ukáže. Ať si váží každé minuty, kdy může být na hřišti, a ať udělá vše pro to, aby si ho všimli. I za deset minut může být vidět a udělat hodně práce.“

Myslíte si, že se do herního stylu Slavie hodí?

„Může být platný při standardních situacích. Loni z nich Slavia dávala velké množství gólů, po odchodech některých hráčů ve výškové převaze utrpěla. Júsuf se hlavou dokáže prosadit, může udělat nadprůměr. Jinak je to otázka způsobu hry a toho,