Kotalík končí ve Spartě, řešil přestupy. Větší odpovědnost bude mít Rosický | iSport.cz

Adam Kotalík přišel do Sparty v roce 2015 a působil zde i jako generální ředitel. V poslední době nesl odpovědnost za transfery, podílel se mimo jiné na přestupech Bořka Dočkala, Nicolae Stancia, Guélora Kangy, Tomáše Koubka či Martina Dúbravky. Nyní ukončí své působení v klubu ve všech exekutivních funkcích. Podle sparťanského webu bude do konce sezony zastávat roli poradce představenstva, a to s ohledem na předání veškeré agendy. Poté se bude věnovat novým projektům.

„Adam působil na Spartě ve složitém období, které pro nás, s výjimkou účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy a vítězství v základní skupině Evropské ligy v následujícím ročníku, nebylo úspěšné. Přesto Adamovi patří za jeho práci pro Spartu velké poděkování,“ uvedl k odchodu Adama Kotalíka předseda představenstva Sparty Daniel Křetínský.

„Často čelil velkému tlaku, který v mnoha případech nebyl spravedlivý. Adam dokázal významně rozšířit rádius Sparty v oblasti transferů. Byli jsme schopni získat kvalitní hráče z různých zahraničních soutěží a realizovat ekonomicky velmi úspěšné transfery směrem ven z klubu. Nicméně nastal čas na změnu, jejímž základem je ještě větší samostatná odpovědnost Tomáše Rosického za sportovní úsek a především A-tým,“ dodal Křetínský.

Kompetence Kotalíka připadají nově Rosickému. „Kromě samotného vyjednávání transferů a smluv hráčů, přebírá vše Tomáš Rosický. V oblasti významných transferů a hráčských smluv budeme spolupracovat s vybraným advokátem, který tuto agendu jako expert na kontraktaci a vyjednávání převezme. Jeho jméno oznámíme v průběhu krátké doby. Menší transfery a smlouvy bude realizovat sportovní úsek Sparty v koordinaci s úsekem mládeže,“ objasnil generální ředitel Sparty František Čupr.