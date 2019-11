Agent o plánech s Kolářem: Průměrný klub nemá šanci. V čem chválí Čech? | iSport.cz

V neděli si slávistický brankář Ondřej Kolář odbyl premiéru v národním týmu při porážce 0:1 v Bulharsku. Fakt, že v kvalifikační derniéře dostal šanci v elitním českém výběru, jasně dokumentuje jeho vzestup v poslední době. Ve Slavii vyčnívá obřím sebevědomím, spolehlivostí, výtečnou hrou nohama. A hlavně v Lize mistrů chytá famózně. Jak dlouho v kádru momentálního českého vládce vydrží? Odpovídá hráčský manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která má červenobílou jedničku pod křídly.

Co říkáte vývoji slávistického brankáře Ondřeje Koláře za poslední měsíce?

„Už od hostování ve Varnsdorfu se posouvá raketově nahoru. Má dobrou postavu, uplatňuje svou výbornou práci nohama, která má ve hře Slavie zásadní roli. Takový typ brankářů špičkové světové kluby upřednostňují a hledají. On svou hru rozvíjí a zdokonaluje, je to jeho kredit, se kterým dobře pracuje a dobře prodává. Jsou gólmani, kteří vypadají dobře v trénincích, ale pak to úplně nedokážou přenést do utkání. Ondra vypadá v zápasech fantasticky.“

Hodně se o něm teď píše, začínají se o něj víc a víc zajímat zahraniční kluby. Jak šrumec kolem sebe zvládá?

„Ondra je veselý a komunikativní kluk. Rád si povídá a je příjemné se s ním bavit o různých věcech. Sám vnímá, že dnes oslovuje mnoho potenciálních zájemců v zahraničí. Je s tím v pohodě. Ví, že jeho působení ve Slavii mu prospívá, nikam nepospíchá, dál na sobě pracuje, protože celá Slavia momentálně funguje fantasticky a má velké úspěchy. Uvidíme, co přijde. Rozhodně se o tom bavíme a bavit budeme.“

Registrujete už kluby, z nichž cítíte opravdu silný zájem o Koláře?

„Je jasné, že svou osobní výkonností, zejména v rámci Ligy mistrů, v kombinaci s výsledky Slavie oslovuje zahraničí. Nemá smysl se zabývat tím, jestli teď zavolá průměrný klub. V případě Ondry by to mělo být tak, že přijde nějaký větší a zajímavý klub, který bude přesně vědět, co chce. Až se tak stane, budeme se o tom nejdřív bavit se Slavií a vše budeme konzultovat s Ondrou. Aktuálně neřeknu žádný klub, ale svou hrou a výkonností může oslovit jakýkoliv klub v Evropě v těch nejlepších ligách.“