Frýdek: Kayův kiks? To je fotbal. Není to jen o selhání hráčů | iSport.cz

Do oslav 126 let Sparty vám po utkání asi moc není, že?

„Vůbec. Jsou to hodně pokažené oslavy. Bohužel.“

Čím si to vysvětlujete?

„Hlavní příčinu vidím především v našem prvním poločase, ve kterém jsme podali špatný výkon. Když se podívám na to, jaké branky jsme dostali, gólové situace jsme neřešili vůbec týmově.“

Opět se na výsledku výrazně podepsaly individuální chyby, což se v sezoně nestalo poprvé. Sráží vás to hodně?

„Vy tam vidíte individuální chyby, ale já si myslím, že se těmto situacím dalo zabránit jinak. O čem se tu teď bavíme, je až poslední fáze, kterou vy novináři vidíte. Určitě to není jen o individuálních chybách.“

Ale třetí branka Budějovic po fatálním zpracování Semiha Kayi vypadalo jako totální vrchol zmaru. Nemyslíte?

„To se stává, vždyť je to fotbal. Abychom furt na někoho něco házeli, to teda ne. Je to stejná chyba, jako když neproměníme naše vytvořené šance. Znova opakuji, že body jsme neztratili kvůli třetí brance, ale po špatném prvním poločase.“

Po sérii tří vyhraných soutěžních zápasů přišly dvě ligové ztráty. Není to už ubíjející?

„Nevím, jestli je to pro nás ubíjející, ale přijde mi, že stále něco startujeme… Nevím. Nedokážu na to najít pořádnou odpověď.“

V sezoně jste inkasovali tři a více branek již ve čtyřech zápasech (Boleslav, Olomouc, Slavia, České Budějovice). Nechybí ve vaší hře větší balanc mezi obranou a útokem?

„Šance si vytváříme, jenže pak Budějovice mají jen tři a vstřelí ze všech gól. Tím nechci říct, že nic není špatně, to určitě ne. Spíš si myslím, že se snažíme hrát dopředu, ale neměli bychom zapomínat na bránění. A makat i dozadu.“

V nastavení byl sporný zákrok Benjamina Čoliče na Libora Kozáka. Jak jste ho viděl?

„To nechci komentovat. Nepřísluší mi to, ani jsem to ještě neviděl ze záznamu. Sudí má video. Rozhodl se takhle.“

V posledních minutách, kdy jste dostávali Budějovice pod tlak, fanoušci utkání přerušili použitím pyrotechniky. Neuškodilo vám to?

„Nechci říct, že by nás to rozhodilo, ale myslím si, že kdyby se utkání nepřerušilo a hrálo se v kuse, bylo by to pro nás lepší. Ale s tím my nic neuděláme, už se tak stalo.“