Hořká oslava Sparty! Při tlaku kouř z kotle. Nepříjemné, vadilo Jílkovi | iSport.cz

Měl to být významný duel. Svátek všech sparťanů. Jenže páteční zápas mezi Spartou a Českými Budějovicemi, ve kterém si Letenští připomínali 126 let od založení klubu, dopadl remízou 3:3. V závěru duelu, krátce po vyrovnávací trefě na 3:3, navíc týmu nepomohl ani do té chvíle aktivní sektor z kotle, který zapálil světlice a po kouřové cloně se delší čas nehrálo. „Bylo to pro nás nepříjemné, zrovna jsme hráli nejlepší pasáž utkání,“ hlesl trenér Václav Jílek.

Celý zápas fandili. Podporovali hráče na hrací ploše a vyzývali k hlasitosti i okolní sektory. Návštěva přes 10 tisíc fanoušků byla na páteční termín utkání rovněž slušná.

Jenže svoji dobrou reputaci si skalní fanoušci Sparty pokazili po vyrovnávací brance na 3:3. Ve svém sektoru zapálili několik světlic a kouřová clona, která zakryla část stadionu, znemožnila pokračovat ve hře. Sudí Emanuel Marek na několik desítek vteřin přerušil zápas.

„Bylo to nepříjemné. Hned jsem si říkal, že to z pohledu našeho tlaku není dobře. Nacházeli jsme se ani v nejlepší pasáži v zápase, měli jsme zajímavou standardku, po které mohl padnout další gól… Nebylo to dobré,“ postěžoval si trenér Jílek.

Radost z kouře po pyrotechnice neměl ani kapitán Martin Frýdek. „Nechci říct, že by nás to rozhodilo, ale myslím si, že kdyby se utkání nepřerušilo a hrálo se v kuse, bylo by to pro nás lepší. Ale s tím my nic neuděláme, už se tak stalo,“ rozhodil rukama při pozápasovém hodnocení.

Tak jako tak si sparťané především vlastním výkonem, kdy nedokázali přehrát nováčka z Budějovic, pokazili oslavy 126 let od založení klubu. „Hodně jsme to pokazili. Bohužel," hlesl kapitán Letenských.