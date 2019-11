První poločas mě zaskočil, přiznal Jílek. Proč vsadil na Mandjecka? | iSport.cz

Podruhé za sebou jste nedokázali v lize uspět. Čím si to vysvětlujete?

„První poločas hodně připomínal situace ze začátku sezony. Mám na mysli způsob hry. Z naší strany tam byla nízká míra aktivity a kvality, nekompaktnost. Vstoupili jsme do zápasu strašně špatně, vůbec to neodpovídalo záměru, jaký jsme měli. Chtěli jsme vysoko napadat, mít kompaktní blok. Postrádali jsme vnitřní energii hráčů.“

Čím si to vysvětlujete? Měli jste po reprezentační přestávce, prostoru k přípravě na utkání bylo dost, ani uspokojení s ohledem na průběh sezony se dostavit nemohlo.

„Nehledal bych v tom souvislost. Před takovou kulisou zkrátka nemůžeme nastoupit tak vlažně. Budeme se ptát, diskutovat, komunikovat. Takový první poločas jsme tady už dlouho neodehráli. Samotného mě to zaskočilo.“

Ve středu pole jste oproti Martinu Haškovi a Ladislavu Krejčímu upřednostnil Georgese Mandjecka. Bylo to šťastné rozhodnutí?

„Těžko se to hodnotí. Dopředu nevíte, jakým způsobem by se utkání vyvíjelo, kdyby nastoupil někdo jiný. Láďa Krejčí odehrál dva zápasy za jednadvacítku na stoperovi, nevyšlo mu utkání v Jablonci. Neměl tam optimální řešení. Georges vypadal v tréninku dobře, chtěli jsme do hry vnést větší míru kreativity. Měl velmi dobrý vstup do zápasu, od gólu na 0:1 se do přestávky hledal. Očekávání ale bylo vyšší.“

Po předchozích duelech jste si chválil, že se vám v triu Kanga, Trávník a Hašek povedlo najít kompaktní střed pole. Proč tedy zůstal poslední jmenovaný jen mezi náhradníky?

„Bylo to čistě naše rozhodnutí na základě hodnocení předchozích zápasů, i s výhledem tohoto utkání. Byl předpoklad, že budeme hrát do plné obrany. Vycházeli jsme z toho, že si Míša Trávník nebo Mandjeck s takovými situacemi poradí lépe, Martin je spíš do způsobu hry nahoru dolů. Proto taková volba.“

Znovu jste inkasovali hodně lacino, že?

„Jednoduchých branek, které obdržíme, je strašně moc. Nabídneme je soupeři sami vlastním přístupem. Individuální chyby se nám opakují, na druhou stranu jsme měli dost času utkání zvládnout, celý poločas.“

To se ovšem nepovedlo.

„Chtěli jsme to poslední období před Vánoci začít vítězně, to se nám nepovedlo. Nemůžeme být spokojení, bodů máme málo.“

Jak jste viděl situaci z nastaveného času, kdy došlo ke střetu Benjamina Čoliče s Liborem Kozákem a rozhodčí zkoumal situaci s kolegou u videa?

„Sám Libor Kozák říkal, že podle jeho názoru to byl určitě faul. Co jsem viděl v rychlosti na mobilu, tak to byla hodně diskutabilní věc, podle mého názoru penaltový zákrok. Ale my jsme měli dost jiných příležitostí, abychom utkání dotáhli do vítězného konce.“

Čím si vysvětlujete přetrvávající nevyrovnanost mužstva?

„Konzistence je hodně odvislá od týmové zkušenosti. Týmová chemie, fungující vazby, vyprofilovaní lídři. V rámci tvorby mužstva tyhle věci nejsou po čtyřech měsících dostatečně pevné. To v některých momentech může výsledek ovlivnit.“

