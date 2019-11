Ticho (nejen) v Ďolíčku. Fanoušci vzkazují: Nejsme zločinci! | iSport.cz

Normálně pro sebe nemají kloudného slova, jenže když umře člověk, ustoupí i ta největší rivalita. Fanoušci z několika táborů napříč celou republikou se o víkendu spojili, aby poslali jasný vzkaz: My vrazi nejsme. Reagují tak na úmrtí návštěvníka hokejového zápasu v Havířově.

„Security vraždí, vy řešíte pyro a pohyb. Nejsme zločinci!“ Tenhle nápis se táhnul nejen pod kotlem v Ďolíčku, ale napříč celou republikou. Vyvěsili ho sparťané, přivezli ho fanoušci Českých Budějovic, visel na hokeji v Brně, na fotbale v Liberci a pozadu nezůstali ani fans Sigmy.

Proč? Normálně se skalní fanoušci často ani nepozdraví na ulici a nemusí být daleko k potyčce. Jenže tentokrát umřel člověk a ultras mají jasné heslo: Smrt fanouška, smrt bratra. A tragédie na havířovském zimním stadionu je spojila k akci.

K incidentu došlo na konci října během zápasu 1. hokejové Chance ligy mezi domácím Havířovem a hostujícím Frýdkem-Místkem.

„S hlubokou lítostí jsme přijali informaci, že v sobotu 26. října došlo ve večerních hodinách v nemocnici v Havířově k úmrtí fanouška našeho klubu,“ potvrdil událost předseda havířovského klubu Jaroslav Mrowiec. Podle svědku měl 41letý Michal dostat ránu zezadu od člena security, zraněním podlehl a událost vyšetřuje policie.

„V médiích vražda fanouška členem security dostala minimálně prostor, ale pyrotechnika se řeší neustále, jediným cílem těchto je nás stále více kriminalizovat, absurdita vyšší moc nás nemůže nechat chladnými,“ psalo se na plakátech v Ďolíčku.

Ve světě ultras totiž nemá být používání pyrotechniky na stadionech zakázané a už vůbec ne trestné, jak nově navrhuje ministr vnitra. Pyrotechnické vložky mají z pohledu aktivních fanoušků vylepšit atmosféru utkání, rozhodně ne nikoho zranit, jak se to stalo třeba v loňské sezoně na Letné. A tak přišel tichý protest, čtvrt hodiny se na fotbale zkrátka mlčelo.

„Věděli jsme to, řekl nám to sportovní ředitel. A v té patnácté minutě, ten kontrast, když nás fanoušci tlačí, to je neuvěřitelné,“ všiml si gólman Patrik Le Giang.

V Ďolíčku lidé „pod hodinami“ možná brblali, ale přidali se. O moc nepřišli, fotbalisté na hřišti jim vyjma šance Vodháněla moc kvality nenabídli. V čase 15:00 už to byl zas hlučný kotel, jak ho v „západních Vršovicích“ znají. A „klokani“ zdaleka nebudou o víkendu jediní.