Mondek shodil Opavě deku. Už budeme jenom stoupat, věří jediný střelec | iSport.cz

Skoro po dvou měsících vstřelila Opava gól a poprvé od konce července ve FORTUNA:LIZE vyhrála. Postaral se o to Karol Mondek (28), jenž v 10. minutě duelu s Mladou Boleslaví (1:0) zužitkoval skvělý centr „do kapsy“ od Matěje Hrabiny. „Konečně to tam padlo a konečně jsme se po těch bodově nevydařených zápasech chytili. Jsem šťastný, že jsem k tomu mohl pomoct,“ ulevil si slovenský záložník.

Padesát procent zásluh patří centrujícímu Hrabinovi, co?

„Krásný centr od Matěje. Měl jsem to zavírat na zadní tyči. Byl jsem tam a super, že to tam padlo. V každém zápase jsme se snažili urvat body a teď to konečně vyšlo. Nakopneme se.“

Co změnil kouč Jiří Balcárek?

„Vždy když přijde nový trenér, přinese impulz. Některé systémové věci se změnily, ale nebudu to konkretizovat. Snažili jsme se hrát jednoduše kolmo do hrotu, abychom si nedávali složité přihrávky. Ukázali jsme to, co po nás chtěl. Hlavně v prvním poločase. Ale určitě se ještě můžeme zlepšovat, hlavně ve finální fázi. Teď jsme dali jen jeden gól. Musíme dát aspoň ještě jeden, abychom si zápas víc užili a nestrachovali se na konci o výsledek. Ale v naší situaci jsme rádi i za 1:0. Boleslav je v tabulce třetí, je to kvalitní tým.“

Výhra byla vydřená šťastná. Podržel vás brankář Fendrich, soupeř neproměnil penaltu.

„Vilém odchytal vynikající zápas. Bylo důležité, že chytil penaltu. Určitě nám velmi pomohl. Už jsme potřebovali i štěstí. Věřím, že deka už je pryč a teď půjdeme tabulkou jenom nahoru. Teď máme Baník, těžký a super zápas, derby. Věřím, že i tam odehrajeme dobré utkání a získáme body. Potřebujeme ještě další vítězství, abychom získali víc sebevědomí. Proti Boleslavi jsme se ve druhém poločase možná trošku báli o výsledek, takže jsme se víc zatáhli.“

Přišli jste ale o zraněného tahouna Pavla Zavadila. Půjde to bez něj?

„Uvidíme. Věříme, že to nebude vážné a bude za chvíli zpátky mezi námi. Určitě by nám chyběl. Má zkušenosti, kopací techniku. To se těžko nahrazuje.“