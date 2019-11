Válka na Sigmě, Ševčík dohrával s boulí pod okem: Bod je pro nás ztráta | iSport.cz

Byl to už kvůli tomu vyloučení Lukáše Masopusta zápas dvou poločasů?

„My šli do toho druhého s tím, že nemáme co ztratit, že od nás nikdo nebude moc čekat, protože v deseti se hraje těžko, navíc Olomouc je aspoň pro mě fantastické mužstvo. Šli jsme do plných a myslím, že jsme měli ve druhém poločase víc ze hry.“

Takže ztráta i přes to oslabení?

„Ano, pro nás ztráta. I v deseti jsme předváděli fakt dobrý fotbal. Ztráta.“

Kde jste viděl hlavní chybu před tou vaší červenou kartou?

„Určitě naše ztráta na vápně soupeře, kdy Cuf (Vladimír Coufal) zbytečně dělal kličky, ale to se prostě stane. Špatně se rozhodnul a bohužel jsme za to zaplatili. Ale i tak jsme ten zápas mohli dohrát výsledkově líp.“

Šli jste pak při bránění víc do bloku, byla to velká změna?

„Změnili jsme trochu taktiku podle toho, jak zápas v tu chvíli vypadal, hráli jsme o jednoho míň a muselo se to celé posunout, ale myslím, že jsme to herně zvládli dobře.“

SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. První ztráta hostů po 8 výhrách, druhou půli hráli v deseti Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Co vaše možnost v první půli, šlo to lépe?

„Měl jsem z toho dát gól. Uvolnil jsem se asi nejlíp, jak jsem mohl, ale měl jsem to cpát víc nahoru. Gólman to ale fantasticky chytil, byl rychle na zemi a vytáhl výborný zákrok.“

Přiváděl vás Aleš Mandous k zoufalství? Měli jste toho víc.

„Musím říct, že dneska vážně chytal fantasticky. Klobouk dolů před ním.“

Jak těžké pro vás bylo se po reprezentační pauze, na níž odjelo ze Slavie zhruba polovina kádru, rozběhat?

„My máme vždycky chladnější start po reprezentační pauze už právě proto, že nás většina odjíždí na srazy. Ale to pro nás není překážka, chceme zvládnout každý zápas a nebudeme se vymlouvat, že nás je půlka na reprezentaci.“

Skončila vaše série osmi ligových výher v řadě, ztratili jste v soutěži ale teprve potřetí. Štve vás to?

„Tohle vůbec neřešíme, chceme hlavně hrát na špici, mít co největší náskok po podzimu a jestli máme nějakou šňůru, to je sice hezké, ale my spíš chceme prostě vyhrát titul.“

Na Inter už vletíte zase po svém?

„Jasně, taky už budeme zase napadat v jedenácti. (smích) Ve středu chceme hlavně vyhrát, abychom si udrželi ještě nějakou teoretickou naději na postup ze skupiny.“

Olomouc - Slavia: Domácí mohli jít do úniku dva na nikoho, sudí Rejžek neponechal výhodu!

Olomouc - Slavia: Obří Yunisova šance, sešívané zachránil Frydrych! Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Olomouc - Slavia: Červená pro Masopusta! V gólové šanci poslal na zem Faltu

Olomouc - Slavia: Ševčíkovu nebezpečnou ránu k bližší tyči si pohlídal Mandous