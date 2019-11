Trpišovský po ztrátě: První půle byla rugby kombinované s něčím | iSport.cz

Museli jste se po reprezentační pauze rozbíhat pozvolna?

„Pro mě to byl divný zápas v tom, že jsme druhý poločas strávili v deseti. V první půli to nebyl ani fotbal, spíš rugby s něčím kombinované. Málo se hrálo, balon lítal nahoru dolů, z té úrovně jsem byl zklamaný. Byl to boj, válka, souboje. Pak se náš výkon zvednul, Mandous měl dobré zákroky. My jsme byli lepší, ale domácí pak mohli v závěru rozhodnout, takže celkově asi zasloužená remíza.“

Přitom okolnosti byly nachystané na slušný fotbal hned od začátku, ne?

„Skvělé hřiště, stadion, přišli lidi, takže jsem čekal lepší fotbal. Ve druhé půli jsme změnili organizaci, hráli jsme pak níž. Pro nás je to ztráta, ale jsem strašně rád za výkon hráčů v deseti. Sigma nás hodně napadala, byla blízko, ale kluci zahráli skvěle. Drželi jsme balon, byli jsme nebezpeční. Takács měl dvě gólové hlavičky, Mick šel sám, Frýďa trefil břevno. Vytvořili jsme si toho dost.“

Jak jste viděl tu klíčovou situaci, kdy Lukáš Masopust dostal červenou kartu?

„Kolimu říkám, že když je takový nájezd, tak ať radši ať nefauluje, ať nechodíme do deseti, nebo ať nemusíme otáčet. Primární chyba vznikla na vápně Sigmy, pak bylo přečíslení dvou na jednoho. Ševa to dobře odbrzdil, ztížil to hráčům, ale pak byl faul asi zbytečný. Falta už neměl tu situaci komfortní, takže škoda té červené karty. Paradoxně nám to asi pomohlo. Kombinačně jsme zalezli a chodili jsme nahoru. Radši bych ale byl, kdybychom do oslabení vůbec nešli. Maso nám bude v příštím zápase chybět.“

Je zajímavé, že na Moravě a ve Slezsku jste v sezoně nevyhráli, jde to nějak vysvětlit?

„Náhoda to možná je, ale ty zápasy probíhají hrozně divně. Červené karty tady i v Opavě, v Karviné jsme měli asi desetiminutový sestřih toho, co jsme neproměnili… Nejsou to jednoduché zápasy. Už minulý zápas se Sigmou to bylo těžké, změnila styl, obranu má zvládnutou velice dobře. Soupeři si proti ní vytvářejí málo šancí, její hráči se mi individuálně hrozně líbí.“

Plus když takhle zachytá soupeřův brankář, v tomto případě Aleš Mandous...

„Vždycky když hrajeme se Sigmou, tak … Bude asi muž kola. Předtím v domácím zápase nám zase tahal střely ze šibenice Reichl. Vždycky se hrozím, co proti nám vytáhnou. Proti nám stačí mít gólmana a on se takhle vytáhne...“

Proč nehrál Tomáš Souček a jaký to na vás mělo vliv?

„Vrátil se bohužel rozbitý z reprezentace. Měl nějaké zranění a ve čtvrtek mu vygradovala viróza. Momentálně leží. Laco za mě ale předvedl skvělý výkon. Vyhrál hodně soubojů, ukázal velký přehled. Neměl to jednoduché, Suk je víc sehraný s ostatními, ale on ho plnohodnotně nahradil v nebezpečnosti i v rozehrávce. Kondičně i pohybově mě strašně mile překvapil, protože dlouho nehrál, doháněl kondiční resty. Nevybavuju si kromě jedné situace žádnou velkou chybu.“