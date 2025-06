Hložek o hrozbě sestupu i Kadeřábkovi do Sparty: Padaly na mě vtípky...

Úspěšný březnový rozjezd světové kvalifikace kvůli zranění vynechal, teď je Adam Hložek (22) v plné síle, připravený Česku pomoct proti Černé Hoře i Chorvatsku. Útočník Hoffenheimu zažil individuálně nejlepší bundesligovou sezonu, kde si vyzkoušel náročné boje o záchranu, teď se těší na možné obnovení spolupráce s Patrikem Schickem. „Česká reprezentace na mistrovství světa dlouho nebyla, to všichni vnímáme,“ říká ofenzivní hvězda výběru Ivana Haška.

Jakou za sebou máte sezonu?

„Byla náročná, nějakou dobu jsem byl i zraněný. Vracel jsem se, pak jsme až do konce sezony hráli o záchranu, což je vždycky náročné. Ale zvládli jsme to a dopadlo to dobře.“

Dají se v ní najít nějaká pozitiva?

„Z individuálního hlediska byla povedená, i když to vždycky může být lepší. Ale asi jsem spokojený.“

Mrzí vás, že se v Hoffenheimu rozpadá česká skupina? V klubu skončili Pavel Kadeřábek a David Jurásek, nejistá je situace okolo Robina Hranáče.

„Máte pravdu, že se naše kolonie trošku rozpadla. Sám nevím, jak to bude s Robinem. Co jsem s ním mluvil naposledy, říkal, že bude chtít o místo zabojovat, ale to se mohlo změnit.“

Zasáhl vás konec Pavla Kadeřábka?

„Hodně. Když jste s českými kluky v zahraničním týmu, uděláte si s nimi speciální vztah, nejvíc se bavíte se stejnou národností, u mě tedy s Čechy. Pamatuji si jeho poslední zápas (0:4 s Bayernem). Bylo mi to trošku líto i v tom smyslu, že sezona nebyla taková, jak by si v Hoffenheimu představovali. Bylo to smutnější než třeba ve chvíli, pokud bychom udělali poháry. Ale i tak věřím, že Pavla ještě čeká skvělá budoucnost.“

Teď chci zůstat v Hoffenheimu

Počítáte s budoucnosti v Hofenheimu vy osobně?

„Změny v kádru už probíhají, snaží se soupisku zužovat, bohužel to odnesli David s Pavlem. Ten v klubu zanechal obrovskou stopu, je tam legenda. Poslední zápas sezony se s ním loučili fanoušci, ačkoliv jeho odchod nebyl ještě oficiálně oznámený. Zápas se nám nepovedl, ale tohle bylo hezké. Já osobně bych chtěl navázat na tuhle sezonu a ještě ji zlepšit. Pak se eventuelně posunout někam dál. Teď jsem ale nastavený tak, že chci zůstat v Hoffenheimu.“

Prospěla vám změna klubu? V Leverkusenu jste bojoval o sestavu, v Hoffenheimu patříte ke stabilním členům základu.

„S pozicí v týmu jsem určitě spokojený, hraju prakticky každý zápas od začátku, je to něco jiného, než co jsem zažil v Leverkusenu.“

Poslední sraz jste vynechal kvůli zranění v oblasti kotníku. Teď jste stoprocentně fit?

„Nebyl to kotník, spíš zánártní kůstka. Ale teď už se cítím výborně.“

Láká vás vidina kvalifikace na mistrovství světa?

„Už když s fotbalem začínáte, jak tady říkal Filip (vedle sedící Zorvan), jedním z cílů je dostat se do reprezentace, pak nastupujete s tím, že si chcete zahrát na velkém šampionátu, tedy na EURO nebo mistrovství světa. Česká reprezentace tam dlouho nebyla, tohle všichni v týmu vnímáme, uděláme pro to maximum.“

Kadeřábek do Sparty? Je to možnost

Těšíte se na spolupráci s Patrikem Schickem?

„Je samozřejmě na trenérech, jakou udělají sestavu. Ale na Patrika se po delší době těším, měl top sezonu. Přijel na reprezentaci v dobré formě, snad to potvrdí a oba zápasy s jeho pomocí zvládneme.“

Za Chorvatsko proti vám nastoupí Andrej Kramarič, váš spoluhráč z Hoffenheimu. Proběhlo nějaké hecování?

„Jak prohráli Chorvaté s Francií, smáli jsme se, že budeme hrát proti sobě. Ale když jsme se po sezoně loučili na klubovém večírku, říkal jsem mu, že se brzy uvidíme. Nejdřív nechápal a koukal zvláštně, v první chvíli mu to nedošlo. Pak jsme se trošku popichovali.“

Většinu kariéry jste zvyklý hrát o tituly, jak s vámi zamával boj o záchranu?

„Snažil jsem se to moc nedávat do hlavy. Padaly na mě vtípky, že budu v bundeslize první hráč, co vyhrál titul (s Leverkusenem) a další sezonu sestoupil. To se bohudík nesplnilo. Touhle zkušeností můžu být zase odolnější.“

Trápí vás nevydařená sezona Sparty, odkud jste šel do zahraničí?

„Sledovali jsme ji s Pavlem. Tak to bývá - jednou jsi nahoře, jednou dole. Předešlé sezony vyhrála dva tituly, celkem tři poháry. Také nejspíš zredukují kádr a připraví se na novou sezonu. Pavel bude mít hodně možností, jednou z nich je i návrat domů.“