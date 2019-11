Přerušení brejku? Chtělo se mi plakat, řekl Látal a mluvil o Pilařovi | iSport.cz

Naštvané reakci celé lavičky Sigmy se tentokrát opravdu nelze divit. Její přímočarý útok po zisku míče vedoucí do tutové příležitosti byl rozhodčím Rejžkem zastaven po pár sekundách od faulu a signalizované výhodě.

„Co k tomu říct… Rozhodčí to bohužel necitlivě odpískal, protože Plšek se Zahradníčkem by šli sami na gólmana. Viděl jsem to i na videu a musel jsem až plakat,“ vrátil se k situaci trenér Látal, jenž hned nato dostal žlutou kartu. „Mě to mrzí, musím se na to ještě podívat. Nedal mi ji za řeči, ale prý za to, že jsem opustil prostor.“

Utkání proti Liberci, který trénuje jeho kamarád Pavel Hoftych, Látal neodkoučuje, protože šlo o čtvrté napomenutí v ročníku. A za něj je stejná stopka jako u hráčů. „Komplikace to není, Jirka Neček to zvládne,“ neřešil svůj trest.

Čím se však následně Látal zabýval sám od sebe, byla absence Václava Pilaře, který podruhé za sebou sledoval celé utkání z lavičky náhradníků. Fanoušci Sigmy dávají svými komentáři na sociálních sítích dost důrazně najevo, že jim 31letý křídelník v sestavě chybí.

„Lidé mě všude napadají, proč nehrál Pilař. Ale nikdo neví, že ten kluk do čtvrtku nebyl schopen trénovat. Proto jsem se pak rozhodl pustit do hry radši Hálu, když už Zahradníček nemohl. Lidi tyhle věci nevědí,“ vysvětloval Látal.

SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. První ztráta hostů po 8 výhrách, druhou půli hráli v deseti

Olomouc - Slavia: Domácí mohli jít do úniku dva na nikoho, sudí Rejžek neponechal výhodu!

Trpišovský po ztrátě v Olomouci: První poločas bylo spíš ragby