Slovácký Rosický uhranul fanoušky. Fandí mu i talentovaný bratr | iSport.cz

Když na poslední minuty naskočí do hry náhradník, většinou si ho nestihnete všimnout. Než chytí tempo zápasu, je konec. Ovšem existují i jiné typy. Třeba Patrik Hellebrand. Toho je okamžitě plné hřiště a vy zíráte, co s balonem dovede. Jednoznačně víc než většina ostatních. „Dal naší hře to, co v ní někdy není,“ ocenil kouč Slovácka Martin Svědík. Říkáte si: Sakra, proč ten kluk nehraje víc?! „Fakt nevím, co mi chybí,“ krčil rameny subtilní záložník.

Kouč ví přesně. Tak ho nechme vyprávět. „Všichni by spěchali, ale u něj to musí jít postupně. Nemůžeme to na něj naložit,“ řekl Svědík. „Předtím dostával dávky, které ve svém věku neměl mít. Není připravený vydržet devadesát minut v takovém tempu. Ani mentálně není tak vyspělý. Když se s ním bavíte, je to ještě dítě.“

Někdo by řekl, že ho náročný trenér brzdí v rozletu. Když už jsme zmínili Rosického, ve dvaceti táhnul Spartu a za rok přestupoval za půl miliardy korun do Dortmundu. Jenže syn bývalého obránce Aleše Hellebranda, který si se