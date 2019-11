Sigma stojí za Látalem, hráči podpořili trenéra: Pilař porušil pravidla | iSport.cz

Životně důležitá výhra nad Libercem, která by Olomouckým dala trochu klidu do prosincového finiše? Splněno díky trefě Michala Vepřeka. Obrovská úleva byla znát. A po utkání ještě jedno překvapení: kapitán Vít Beneš s celým kádrem Sigmy poprvé promluvil o tučné pokutě pro Václava Pilaře, jenž byl vyřazen z A-týmu za rozhovor pro deník Sport>>> , ve kterém řekl, že kouč Radoslav Látal lže. „Venca bohužel porušil klubová pravidla, rozhodnutí trenéra respektujeme,“ zní resumé.

Po sobotě už by mohl být na Andrově stadionu aspoň chvíli klid. Aspoň si to klub přeje a má pro to pádné důvody. Tím hlavním jsou tři body, které přišly po osmizápasové pauze. Trefil je sváteční kanonýr Michal Vepřek už po čtvrt hodině hry, když zblízka doklepl střelu mladíka Mojmíra Chytila, jenž dostal šanci od začátku poprvé v ligové kariéře.

„Asi mě tam dopředu zavál vítr,“ smál se zkušený levý bek. „Trenéři po nás chtějí zavírat zadní tyč, tak se to povedlo. A můj poslední gól? To už je pravěk, ale vím, že slavím teprve potřetí. Byl to bojovný zápas,“ dodal Vepřek, který ve druhé půli vykopl Musovi střelu z brány.

A protože chorvatský útočník Liberce neměl přesnou mušku ani v dalších příležitostech a úplně stejně na tom byl i Radim Breite, ukopala Sigma cennou výhru. „Dojeli jsme vyloženě na produktivitu. Momentálně nám to střílí i při tréninku, hráči hladce a kvalitně zakončují, ale teď to tam bohužel nepadlo,“ litoval kouč Slovanu Pavel Hoftych, jenž postrádal potrestaného Balutu.

A na protější lavičce Hoftychovi chyběl i kamarád Radoslav Látal, olomoucký trenér totiž pykal stejně jako předtím jeho liberecký kolega za čtyři žluté karty.

Černou sérii tak Sigma paradoxně zlomila až s povýšeným asistentem Jiřím Nečkem. „Určitě si z něj budu dělat srandu, pár peprných smsek už v mobilu mám. Prý mi má Radek odteď dělat asistenta, ale takové přání asi kamarádům nevyjde. Ale vychutnám si to!“ rozesmál novináře.

Když však přišlo na řadu téma Václav Pilař, tisková konference zvážněla. Připomeňme, že křídelník v týdnu rozhovorem pro deník Sport reagoval na Látala. „Jeho lži mě poškozují, štve mě to. Jsem zdravý a natrénovaný,“ prohlásil Pilař a vyfasoval pokutu blížící se dvěma měsíčním platům.

Neček se svého kolegy zastal. „Někdo napsal, že Radek lže a že je v rozkladu kabina. Nevím, kde na to přišel, nechápu to prohlášení. Za sebe říkám, že je to dost odvážné, kabina funguje pořád dál normálně. Nikdo nežehral,“ oponoval a pokračoval: „To, co se upeče doma, by tam mělo zůstat. Je to jako v rodině, někde je Itálie, ale mě zarazilo, že to Venca vytahuje na obdiv a dělá z toho velký boom. Je to zbytečné.“

To nebylo vše… „Radek je impulzivní trenér, chce z každého vymačkat maximum. Donutil Vaška kvalitně trénovat a on odehrál tolik minut, co za dva roky pod Vencou Jílkem. Spíš by se měl omluvit fanouškům. Je to škoda, protože on chtěl do zahraničí. Ale nevím, měl by spíš víc zabrat,“ uzavřel Neček.

Když mediální oficiality skončily, nakráčeli hráči Sigmy do press centra v teplákovkách, usedli za stůl a kapitán Vít Beneš si vzal slovo.

„Mrzí nás, jak to všechno dopadlo a jak se veřejnost vyjadřuje na adresu klubu a na adresu trenéra,“ uvedl Beneš, kolem kterého se poskládal kompletní mančaft ze včerejší nominace. „Máme v týmu určitá pravidla, která musíme respektovat, plnit a Venca Pilař je nedodržel a porušil. Rozhodnutí trenéra tedy plně respektujeme. Je to on, kdo určuje nominaci na utkání a základní sestavu na základě aktuální formy a zdravotního stavu.“

Uvěří tomu nároční příznivci a bude na Hané zase konečně klid? To ukážou až následující dny.