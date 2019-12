Kopecký: Sivok by se Spartě hodil. Kolář? Mohl by odejít za odměnu | iSport.cz

Osm zápasů, třináct gólů. Osmnácté kolo FORTUNA:LIGY nabídlo vesměs povinné výhry favoritů i opatrný fotbal: na jednu branku se čekalo v průměru 55 minut. „Chybí mi víc hladových ofenzivních typů. Jakmile se nějaký objeví, hned odchází do ciziny. Viz třeba Patrik Schick,“ říká bývalý trenér Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o tom, jak by se sparťanské obraně hodil budějovický veterán Tomáš Sivok, Slavii doporučuje přestup defenzivního univerzála Ladislava Takácse a nabízí návod pro vyčpělou Plzeň.

„Sezona se dostala do zvláštního bodu. O titulu pro Slavii je podle všeho dávno rozhodnuto, zajímavější je paradoxně situace na dně tabulky. Mimochodem, třináct víkendových gólů je pro mě slabota.“

Čemu to připisujete?

„Nějak se v Česku vytrácejí kvalitní hráči do koncovky. Chybí mi víc hladových ofenzivních typů. Jakmile se nějaký objeví, hned odchází do ciziny. Viz třeba Patrik Schick. Fanoušci chodí na fotbal kvůli gólům, ale v posledním kole jich moc nepadlo. I kvůli tomu, že v lize vládne spíš defenziva.“

Tušíte proč?

„Dost týmů se nechává inspirovat Slavií a chce hrát jako ona – jednoduchý, přímočarý fotbal s perfektně propracovanou obrannou činností. V ní jsme s Italy jedničky, bohužel ale zapomínáme na góly. Je přece lepší dva dostat a čtyři dát, než to vzadu zamknout a spoléhat na povedený brejk. V předchozím kole mě bavil zápas Sparta vs. Budějovice (3:3), zato víkendové duely Baníku, Jablonce či Olomouce mě moc nenadchly.“

Se Sivokem by Sparta hrála o druhé místo

Může být slabá ofenzivní produkce zapříčiněná i tím, že se hrálo už osmnácté kolo, na což před loňským zavedením nadstavby nebyli hráči na podzim zvyklí?

„Unavení můžou být jen slávisté, kteří hrají ještě Ligu mistrů, ostatní ne. Ale třeba taková Plzeň mi připadá unavená už zhruba od desátého kola: hraje