Kolářův možný přestup: úskalí, pozitiva a možní nástupci ve Slavii | iSport.cz

Tomáš Rosický a hned po něm on. Ondřej Kolář se může v zimě stát druhým nejdražším hráčem na trase česká liga – zahraničí. A suverénně nejhodnotnějším gólmanem. Francouzské OGC Nice prý za slávistického brankáře nabízí skoro 400 milionů korun. Jenže „sešívaní“ si představují ještě víc, kromě toho celý obchod může komplikovat i postoj samotného Koláře a taky fakt, že nahradit ho může být celkem nadlidský úkol. V článku pro iSport Premium se dále dozvíte, jaké plusy, případně minusy by velký přestup znamenal. Server iSport.cz nabízí i jména případných Kolářových nástupců a tabulku nejdražších brankářů, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí. Najdete zde také rozhovor s šéfem Unie fotbalových trenérů Vernerem Ličkou.

Ani za Petra Čecha, mladý sparťanský supertalent, nedalo Stade Rennes takovou ránu. Zdaleka ne. Tehdy přibližně 150 milionů korun. Ondřej Kolář nabídkou od Azurového pobřeží více než dvojnásobně převyšuje českou brankářskou legendu a líže taky tuzemský půlmiliardový rekord Tomáše Rosického při odchodu z Letné do Dortmundu. Přesto to Slavii nestačí.

„... Nabídky začnu seriózně studovat tak na dvojnásobku té, co přichází,“ vyjádřil se na Twitteru poměrně rezolutně, byť s rozesmátým smajlíkem šéf „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík.

To by znamenalo, že OGC Nice, momentálně dvanáctý tým Ligue 1, by musel přitlačit až někam k 800 milionům korun. Dokonale bláznivá představa, o to víc, že Koláře by to vystřelilo na sedmé místo nejdražších brankářů celé dlouhé fotbalové historie, vyrovnal by například přestup Manuela Neuera ze Schalke do Bayernu Mnichov...