Příhoda bude pracovat pro LFA. Fotbal mi chyběl, říká bývalý sudí | iSport.cz

Hlavní náplní bývalého respektovaného sudího má být, dle prohlášení LFA, zejména komunikace s kluby nebo rozvoj stadionů a jejich infrastruktury.

„Vždy jsem kladl velký důraz na férovou komunikaci. A tento princip chci použít při své práci ve vztahu se všemi kluby i nyní,“ říká Příhoda, který v nejvyšší soutěži odpískal 237 zápasů, což ho v historické tabulce řadí na druhé místo.

Před necelým rokem se však po 15 letech strávených v černém dresu rozhodl kariéru ukončit. A není tajemstvím, že jedním z důvodů jeho dobrovolného odchodu ze scény byl nesouhlas s tím, jak se prostředí sudích vyvíjí pod komisí rozhodčích Jozefa Chovance.

„Fyzicky bych klidně ještě dva tři roky zvládl. Spíše jsem ale vnímal jistou nejednotu a z ní vyplývající nervozitu, která v posledních měsících kolem sudích opět začala panovat. Nakonec se to přeneslo i do projektu videa. Je to škoda, pro fotbal to není ideální stav,“ naznačoval tehdy.

Nyní se tedy po necelém roce v jiné roli do ligy vrací. „Po ukončení kariéry jsem si nějakou chvíli v hlavě rovnal myšlenky. Fotbal mi ale chyběl, a i proto jsem se nakonec rozhodl tuto výzvu přijmout. V LFA je řada lidí, kteří jsou do fotbalu zapálení. Těším se na spolupráci s nimi,“ říká nyní Příhoda.

Otázkou je, zda se časem zapojí také do rozhodcovské problematiky, k níž má nejblíže.