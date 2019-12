Rébus Sparty: devíti hráčům skončí smlouva. Kdo zůstane a co s Kangou? | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Fanoušci pražské Sparty si do Příbrami přivezli pyrotechniku • Barbora Reichová / Sport

30. červen 2020. Pro Spartu v tuhle chvíli zřejmě nejdůležitější datum vůbec. Platný kontrakt totiž vyprší hned devíti hráčům letenského kádru. A ne ledajakým. Guéloru Kangovi, Georgesu Mandjeckovi, kapitánovi Martinu Frýdkovi, Semihu Kayovi, Costovi, Václavu Kadlecovi či Lukáši Julišovi. Pražský klub proto stojí před rozhodnutím, po jaké cestě se vydá. Podle informací deníku Sport by hned čtyři hráči měli odejít (někdo už v zimě), se třemi naopak vedení Sparty do budoucna počítá, dva hráči zůstávají s otazníkem. V podrobném přehledu iSport Premium se dozvíte, kdo je v jaké kategorii a kdy by případně měl Letnou opustit.