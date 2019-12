Souček jako Bílek, nedal třetí penaltu v sezoně. Trenér mu ale dál věří | iSport.cz

Slávisté v Liberci rychle vedli 2:0 a ve 40. minutě mohli domácím zasadit ránu z milosti. Po faulu Tarase Kačaraby na Jana Bořila totiž dostali na popud VAR výhodu pokutového kopu. Jenže exekuce se ujal Tomáš Souček – a potřetí v sezoně nedal. Jeho střelu doprostřed brány liberecký gólman Filip Nguyen vyrazil.

„Škoda, že Suk nepustil na penaltu Milana, když hrál takhle dobře. Už měl dva body. Máme určené pořadí, nerad to měním. Kdyby to 0:0, určitě by šel Suk, ale za tohoto stavu a kdy Suk nehrál úplně dobře a Škoďák výborně, to pro mě bylo trochu překvapení,“ přiznal trenér vítězů Jindřich Trpišovský, že čekal, že si míč vezme ve velké pohodě hrající Milan Škoda.

Nguyenovi přiběhl až za bránu poradit trenér gólmanů Marek Čech, který za opuštění technické zóny dostal od sudího Miroslava Zelinky žlutou kartu. Nicméně vyplatilo se.

„Mára mi říkal, ať zůstanu stát co nejdéle, že to Souček kope doprostřed. Tak jsem zůstal stát a vyšlo to, takže rada dobrá,“ uvedl Nguyen. „Trošku jsem koukal, co tam Mára dělá. Před zápasem jsme se bavili, že bude na tribuně, a najednou byl za bránou. Asi je všude,“ dodal liberecký brankář s úsměvem.

Souček v této sezoně zahrával už celkem sedm penalt. Na Spartě, s Příbramí, Teplicemi a v Lize mistrů s Interem uspěl, naopak v Karviné, doma s Baníkem a v Liberci nikoliv. Přesto se seznamu vyvolených, na kterém kromě něj figurují Milan Škoda a Nicolae Stanciu, nezmizí.

„Suk po zápase říkal, že stavu 2:0 už ji kopat nepůjde, je to podruhé za sebou. Ale ty důležité dává. I kdyby se na ni hrnul, matematicky roste pravděpodobnost, že ji nepromění. Ve čtvrtek na tréninku je nedával, chtěl to asi zlomit, ale nepovedlo se mu to. Je to vždy o pocitu na hřišti, těch důležitých dal spoustu. Budeme mít dál tři střelce, které máme určené, Nico se pořád hlásí na penaltu. Střelce máme v zásobě,“ uvedl se shovívavým nadhledem Trpišovský.

