Ustál Komličenka i zlínské věže. Teplice piplají Králova nástupce | iSport.cz

Alex Král to už dávno vzal přes Slavii do Spartaku Moskva, ale to na Stínadlech už skoro nikoho nemrzí. V týmu Stanislava Hejkala roste jeho nástupce. Obránce Jan Knapík, který ve středu oslaví teprve devatenácté narozeniny, má podle teplického trenéra podobný talent. A byl to právě šikovný stoper, kdo v sobotu trefil tři body proti Zlínu (2:1). „Hrál velmi dobře,“ těšilo Hejkala.