Matějovský: Kanga i Mandjeck se válí a pak jsou jak srny. Rýpl do sudích | iSport.cz

Přijde vám tedy výsledek utkání krutý?

„Myslím si, že pro diváka to musel být velmi zajímavý zápas, bohužel, pro nás dopadl špatně. Sparta ho naopak zvládla dobře. Podala kvalitní výkon, nebylo to s ní jednoduché, ale podle mě výsledek neodpovídá dění na hřišti.“

Co podle vás zápas rozhodlo?

„Začátek byl z naší strany špatný. Inkasovali jsme dva rychlé góly… Těžko se mi to po utkání hodnotí, jsem ještě hodně v emocích. Viděl jsem dost sporných momentů a většina byla odpískána proti nám.“

Máte na mysli třeba vyloučení Nikolaje Komličenka?

„Nikolaj odvedl hodně práce a také nedal velkou šanci. Co se týká jeho druhé žluté karty, je to pro náš škoda. Ze hřiště jsem to viděl tak, že spousta sparťanů dost věcí přihrává. Ať už je to Kanga, Plavšič či Mandjeck, na kterém se Komličenko vyloučil. Tady se jim to holt píská. Spousta zákroků nebylo vážných. Kanga kolikrát lehnul, viděl že z toho nic není a najednou běhal jak srnka. Jakmile sudí začne tohle pískat, je to hodně složité a dostane se pod tlak.“

Co se stalo, že jste za stavu 2:2 nedokázali se Spartou udržet krok a nechali ji nastřílet další tři branky?

„Vše ovlivnil začátek utkání, kdy padly moc hezké branky od sparťanů. Pak jsme se sice zvedli, do konce první půle jsme byli malinko dominantnější, snížili jsme a chtěli jsme na ně nastoupit ve druhém poločase. To se povedlo, ale vzápětí jsme dostali gól na 2:3. Z mého pohledu po Plavšičově ofsajdu. Reklamoval jsem to u rozhodčího. Je to těžký teď všechno hodnotit. Uvidím v pondělí, třeba se na to budu koukat úplně jinak.“

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 5:2. Strhující zápas s krásnými góly rozhodl Kanga

Sparta - Mladá Boleslav: Komličenko sestřelil Mandjecka a dostává druhou žlutou kartu

Sparta - Mladá Boleslav: Tetteh po Matějovského hrubce pojišťuje vedení, 4:2!

Sparta - Mladá Boleslav: Hubínek si srazil Kangův centr do vlastní sítě, 5:2!

Sparta - Mladá Boleslav: Kanga krásnou střelou hned vrací Letenským vedení, 3:2!

Sparta - Mladá Boleslav: Rána pro Letenské! Bucha přesnou ranou k tyči srovnal na 2:2

Sparta - Mladá Boleslav: Hašek se postaral o nádherný gól! Ale neplatí kvůli Plavšičově ofsajdu

Sparta - Mladá Boleslav: Parádní Haškova rána levačkou se od břevna odrazila do sítě, 2:0!