Téměř spokojený Jílek: Třetí místo? Jasným cílem musí být druhá příčka | iSport.cz

Poprvé v sezoně jste postoupili na třetí místo. Cítíte úlevu?

„Tentokrát panuje spíš dílčí uspokojení, že jsme zápas zvládli. I s ohledem na velký odstup na Slavii a částečně i Plzeň jsme měli velkou motivaci. S průběhem sezony spokojení být nemůžeme, teď ale prožívá světlejší chvilku. Lepšíme se, šplháme nahoru. Hrálo se o dost, liga je do sedmého místa obrovsky vyrovnaná. Stál proti nám silný soupeř, ale dali jsme si záležet, abychom utkání zvládli. Kluci k tomu přistoupili výborně. Sice jsme si situaci sami ztížili tím, že jsme soupeře nechali vyrovnat, ale nakonec jsme zaslouženě brali tři body.“

Na Viktorii ztrácíte už jen pět bodů. Začínáte pošilhávat po druhé příčce?

„Neřekl bych pošilhávat, musí to být náš jednoznačný cíl. Ztráta je poměrně velká, ale zbývá ještě slušná zápasová porce, s Plzní navíc hrajeme doma. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Nás teď čeká těžký zápas na Baníku, Viktorka hraje doma. My chceme mít do jara co nejlepší výchozí pozici.“

Jak vám bylo v úvodu druhého poločasu, kdy Boleslav definitivně smazala váš komfortní náskok?

„Musím říct, že jsem prožíval horší pocity v závěru první půle. Po dvoubrankovém vedení jsme hodně polevili, soupeř toho dokázal využít. Mladá Boleslav má kvalitní hráče, když jim dáte prostor, dokážou si poradit. Ještě v prvním poločase měl čistou šanci Komličenko. My jsme v přestávce na hráče apelovali, trochu jsme i poupravili postavení. Po druhém inkasovaném gólu jsem žádné černé myšlenky neměl. Věřil jsem, že to dokážeme ještě zvrátit.“

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 5:2. Strhující zápas s krásnými góly rozhodl Kanga

Tři góly jste vstřelili po ranách zpoza šestnáctky. Apelujete na hráče, aby se víc tlačili do koncovky?

„Spíš bych řekl, že to byla shoda okolností. Byly to tři skvěle trefené míče, kterou mohou atakovat gólové hitparády. Teď se nám to sešlo, vyplynulo to z jednotlivých situací. Nám se často stává, že je naše procento ohrožení branky v poměru k počtu střel hodně nízké. Teď to vyšlo skvěle.“

Vynikající duel odehrál Guélor Kanga, v létě mu ale končí smlouva. Co s ním bude dál?

„Bavíme se o tom s Tomášem Rosickým, nedokážu říct nic konkrétního. Jsou zápasy, kdy Kanga je hráč, který nám hru trochu kazí lacinými ztrátami. Ale zároveň je rozdílový, teď se projevil v druhém světle, zahrál dobrý zápas. Viděl jsem u něj i týmové nastavení, pracoval do defenzivy, volba střídání proto nepadla na něj, i když jsme ctěli dostat do hry Michala Trávníka. Kanga si nyní úkoly splnil dobře, ale jak to s ním bude dál, to nyní nedokážu říct.“

Michal Sáček z pozice pravého beka připsal gól a asistenci. Je to pro něj odměna za dlouhodobě stabilní výkony?

„Neřekl bych odměna, spíš očekávaný výkon. Michal si drží stabilní výkonnost, není založením pravý obránce, některé situace řeší trochu jinak. Přináší výhodu do finální a předfinální fáze, tentokrát si to splnil velmi dobře i do defenzivy. V předchozích duelech chyboval, teď to zvládl. Pořád si ale myslím, že jeho větší užitná hodnota je ve středu hřiště.“

Znovu jste vsadil na Benjamina Tetteha, který se tentokrát odvděčil gólem. Začíná se blížit tomu, co od něj očekáváte?

„Věřili jsme mu, udělal za posledních čtrnáct dní velmi dobrou práci. Bohužel jsme ho neměli k dispozici celý týden. Hodně hráčů bylo zdravotně indisponovaných, bojovali s nemocí. Potkalo to i Benjiho, zvládl jen dva tréninky. Ale my jsme ho tam chtěli dát, protože jsme věděli, že Boleslav bude hrát otevřeně. Na můj vkus měl v prvním poločase nízkou efektivitu uhraných míčů, i když byly často hodně těžké. Druhý poločas byl z jeho strany velice dobrý.“

Mladá Boleslav přijela hrát svůj obvyklý fotbal založený na ofenzivě. Těší vás, že i v prosinci se dá odehrát takhle atraktivní duel?

„Pro fanoušky je to skvělé, reklama na fotbal. Oboustranně to bylo dobré, i když se samozřejmě najdou chyby. Boleslav hrála otevřený fotbal, má spoustu skvělých hráčů směrem dopředu. Typologie hráčů jí velí, že nemůže spoléhat na hru na brejky. Její hráči mají rádi balon, umí vymyslet předfinále i finále. Osobně mám tyhle zápasy, jako jsou proti Mladé Boleslavi či Jablonci, raději. Pro diváka a fotbal jako takový je to mnohem lepší.“

Sparta - Mladá Boleslav: Komličenko sestřelil Mandjecka a dostává druhou žlutou kartu

Sparta - Mladá Boleslav: Sáček nádhernou pumelicí otevírá skóre, 1:0!

Sparta - Mladá Boleslav: Parádní Haškova rána levačkou se od břevna odrazila do sítě, 2:0!

Sparta - Mladá Boleslav: Hašek se postaral o nádherný gól! Ale neplatí kvůli Plavšičově ofsajdu