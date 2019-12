Musa v hledáčku Malmö? Slavia o ničem neví, s hráčem jedná o smlouvě | iSport.cz

Pernica tentokrát nedoskočil a do vzduch se zavěsil Petar Musa • Pavel Mazáč/Sport

Petar Musa na cestě do Švédska? Oficiální ani žádná jiná nabídka Malmö na přestup jedenadvacetiletého útočníka ve výši milion eur (26 milionů korun) na slávistický sekretariát nedorazila. Český mistr naopak podle informací redakce iSport.cz jedná s chorvatským reprezentantem do 21 let, který momentálně úspěšně hostuje v Liberci, o nové smlouvě. Ta stávající vyprší na sklonku sezony 2020/21.