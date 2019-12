Dortmund - Slavia | Trpišovský: Že nás týmy v Lize mistrů berou vážně? Kvůli tomu pracujeme | iSport.cz

PŘÍMO Z DORTMUNDU | Byl uvolněný. „Tohle je první tiskovka, kde mám před sebou kafe. Je to servis se vším všudy,“ lebedil si trenér Slavie Jindřich Trpišovský před derniérou své družiny v Lize mistrů na půdě Borussie Dortmund. Stadion BVB je pro něj magické místo. „Pětadvacet let jsem to viděl v televizi a najednou tady můžu být,“ září Trpišovský. Své svěřence připravuje jako vždy velmi svědomitě, promptně reaguje i na aktuální zranění Axela Witsela v kádru soupeře.

Čeká vás nejtěžší zápas v Lize mistrů?

„Na to je těžká odpověď. V Lize mistrů jsou všechny zápasy těžké a každý tým má jinou typologii. Dortmund má extrémně rychlé hráče. Ještě navíc hraje doma. Bude to podobně náročné jako všechny předchozí zápasy. Ovšem Dortmund disponuje kromě fotbalovosti a kombinační zdatnosti i hráči jako Sancho, Hakimi, Guerreiro, kteří okamžitě startují. Někdy jsme v zápasech udělali chybu a mohli to doběhnout, tady je nechytíte. Z tohoto pohledu to bude nejtěžší zápas.“

Budete hrát odvážně jako obvykle?

„Budeme se snažit hrát jako vždycky. Fotbal se hraje na góly, šance, hezké momenty. Chceme se o tohle všechno pokoušet i v nadcházejícím zápase. Vždycky je to otázka kondice, jak vám to lepí a jak je na tom soupeř. Ale chceme si ten zápas pamatovat tak, že jsme tu dali gól, měli šance. Nemůžeme si myslet, že tady toho soupeře jasně přehrajeme, že budeme mít šance jako na běžícím páse. Ale budeme se o to snažit.“

Trenér Dortmundu Lucien Favre o Slavii mluvil na tiskové konferenci sám od sebe. Opět vás chválil, říkal, že si zasloužíte pozornost. Cítíte, že si budujete dál respekt?

„Doufáme v to. Byl to i náš cíl, na kterém pracujeme. Děkuji za ta slova. Třeba ještě v minulé sezoně na začátku Evropské ligy nám soupeři nevěnovali takovou pozornost, teď se na nás připravují. Je pro nás vyznamenání, že soupeře zajímáme, hledají naše slabé stránky, připravují se na ty silné. Když vás berou vážně týmy v Lize mistrů, je to to, proč jsme před dvěma lety začali pracovat.“

Máte už určené střelce na penaltu?

„Ještě ne, protože nemáme definitivní verzi sestavy. Hodně jsme ji měnili, dvě místa v sestavě máme nejasné. Ale vím, proč se ptáte, takže odpovím, že Tomáš Souček mezi určenými střelci bude.“

A o sestavě váháte i kvůli zdravotnímu stavu hráčů?

„Myslím, že hlavně ze sportovních důvodů. Kádr je stejný jako v Liberci, mezi zraněné nikdo nepřibyl. Je to ohledně typologie. Bude to jiný zápas než s Interem. Jde o to trefit se do typologie hráčů, aby bránili, zakládali útoky, presovali, musíte být taky silní ve vzduchu při standardkách. Promlouvá do toho i aktuální běžecká a fotbalová forma. Musí to být vyvážené.“

Dortmund bude hrát o vše. Je to pro vás výhoda, nebo naopak nevýhoda?

„To je otázka, uvidí se na hřišti. Oni budou mít obrovskou motivaci, budou chtít dát do zápasu sto procent, což jim může svazovat nohy, někdy to pomůže, někdy uškodí. Je otázka, jak se to projeví na hřišti. Spíš bych ale řekl, že je to pro ně do plusu. Vědí, že si nemohou dovolit ztratit. Když nemáte kam couvnout, dostanete ze sebe to nejlepší.“

Připravoval jste hráče na pověstnou jižní tribunu, které se také říká „Žlutá zeď“?

„Jediný, kdo na ni mohl kluky připravit, je Honza Nezmar. Ten před ní mohl dát gól, ale překopl prázdnou bránu. Jen tu tribunu nepřekopl. Určitě ho to mrzí. Ale je to magické místo, magický stadion. Jsem rád, že tu můžu být. V Evropě je snížená kapacita, ale když vidíte zápasy v bundeslize, je to ohromující. Pětadvacet let jsem to viděl v televizi a najednou tady můžu být. Věřím, že to vliv mít nebude, už jsme si něčím prošli. Složitější to bude asi jen na komunikaci, na Barceloně jsme se dobře slyšeli s hráči, to tady určitě nebude.“

Dortmundu budou chybět záložníci Thomas Delaney a Axel Witsel. Co se pro vás mění?

„Je to podstatná změna. Na Witsela jsou hodně zvyklí, nehrál snad jediný zápas na Unionu Berlín, kde prohráli. Hraje pozici jako Tomáš Souček. Delaney hrál taky v Praze velmi dobře. Nahradí je, ale myslím, že hlavně u Witsela to bude pro Borussii citelný zásah. I proto budeme ještě na jejich zápasy koukat a rozebírat je.“