Zlínská posila pro boj o záchranu. Vrací se bývalý kapitán Pazdera | iSport.cz

Za devatenáct kol nasbíral Zlín jen osmnáct bodů, což aktuálně stačí na třinácté místo v tabulce. A to není nic, s čím by bylo tamní vedení spokojeno. Proto se rozhodlo na jarní záchranářské boje posílit, ideálně chce přivést zkušené hráče, kterým nebude adaptace dlouho trvat. Podle informací iSport.cz by měl být prvním takovým obránce Lukáš Pazdera (32) z Baníku, jenž před přestupem do Ostravy v létě 2017 strávil celou svou kariéru právě ve Fastavu.