Sbohem už v neděli?! Vrbův konec v Plzni se blíží, dohodl se s vedením | iSport.cz

Druhá mimořádně úspěšná éra Pavla Vrby v Plzni spěje podle všeho do finále. A uzavře se stejně jako ta první už uprostřed sezony. Šestapadesátiletý trenér se podle informací iSport.cz už dohodl s vedením Viktorie na předčasném konci kontraktu, který platil původně až do června příštího roku. Zásadní, nicméně dlouho očekávaná zpráva by měla být oficiálně oznámena po nedělním utkání s Teplicemi.