Jak na Silvestra, kroutil hlavou Klusáček. Le Giang slibuje: Poučím se | iSport.cz

To byl moment! Slovenský gólman Patrik Le Giang svými mrštnými robinzonádami vytáhl několik ostrých ran, měl zaděláno na titul pro Muže zápasu a vysokou známku. Než přišla osudná 55. minuta a naprosto nevinná situace... Jednička Bohemians při odkopu trefila napadajícího Faltu, od kterého se míč došoural do odkryté branky. Sigma z ojedinělé situace „zdarma“ vyrovnala a dostala se do obrovského tlaku. Remízu 1:1 nakonec hosté z Prahy zuby nehty ubránili.

„Podaný mu to vůbec neměl házet, ale je to chyba brankáře. Je to na Silvestra... Přitom jsme podobné situace řešili, když jsem přišel. Chápu, že fotbal je o chybách. Pokud to udělá mladý hráč, dobře, ale zkušení nemůžou nabídnout soupeři takovou šanci,“ mrzelo trenéra Luďka Klusáčka.

Sám smutný hrdina nešťastný moment označil jako selhání komunikace. „Podanému jsem říkal, ať mi nehází aut, ale nerozuměli jsme si. Nebyl jsem na tu situaci vůbec připravený, místo prvního dotyku jsem to měl asi odpálit do autu,“ litoval Le Giang.

Životní optimista však zůstal i po zápase v mixzóně mezi novináři pozitivní. „Odrazilo se to bohužel přímo do brány, což neguje můj výkon. Ale dívám se dopředu, vezmu si z toho poučení a věřím, že už se to nestane. Jinak jsem si to užil, měl jsem hodně práce, byl jsem rád, že jsem mohl pomoct mužstvu,“ usmíval se nakonec sympaťák s vietnamskými kořeny.

Střelce kuriózní branky, Šimona Faltu, však Le Giangova chyba příliš nepřekvapila. Presovat šel přesně za tímto účelem. „Čekal jsem na to. Kluci to dobře zavřeli, takže jsem čekal, že to budou dávat zpátky gólmanovi. Měl to na slabší levou nohu, tak jsem tam šel. A spadlo to tam,“ popisoval záložník Sigmy.

Bod nakonec nikomu příliš nechutnal, ale pro každý z týmů měl odlišnou hodnotu. Zatímco domácí Olomouc plichtila už podesáté a nedostala se do klidného středu, jak plánovala, Bohemians díky prohrám konkurentů v bojích o záchranu zase o krůček odskočila nepříjemnému pásmu.