Látal o podzimu Olomouce: Tandir jako na dovolené, bral by Zavadila | iSport.cz

Po letech jste se vrátil do české ligy. Řešil jste kauzu Pilař, mátožného sudího, pokřiky na svou osobu... Jak podzim hodnotíte?

„Momentálně převládá zklamání, protože máme málo bodů. Kdybychom na to neměli, řeknu fajn. Ale my na to máme. Sice jsme prohráli jen pět zápasů, ale remízami ty body nenaskakují. Deset je moc. To je ten morál, který mi chybí. Když to srovnáte se Slováckem nebo Libercem, ti tady šlapali, hrabali!“

Negativem je určitě i předváděná hra, že?

„Narážíte asi na naši rozehrávku, ale Venca Jílek měl jinou představu. My taky pracujeme na tréninku s rozehrávkou. Pak přijde zápas... (přemýšlí) A nevím, jestli to hráči nechtějí dělat, ale asi je tam nervozita, je to kostrbaté, spoustu věcí jsme zkazili. Jinak se hraje, když máte víc bodů, a můžete si dovolit chybu, než když jste pořád pod stresem. Kritizovali jste mě za výkon proti Slavii, ale my jsme předtím ve spoustě zápasů dostávali góly ke konci. Kdybych to otevřel a zase se nám to stalo, byl bych za blbce.“

Nečekal jste, že na sebe vezmou zodpovědnost ti zkušení, kteří už mají v lize něco odehráno?

„Mladé musím pochválit. Zima, Zmrzlý i Chytil hráli výborně, věřím, že když se s nimi bude pracovat, porostou a jednou to mužstvo potáhnou. A ano, nejvíc zklamaný jsem z těch zkušených. Proti Bohemce si několik hráčů dělalo, co chtělo. Neplnili úkoly, dozadu se jim nechtělo. Jako by si přišli jen zahrát. A to mě mrzí nejvíc. Nejsou tam vůbec emoce, to je momentálně náš největší problém.“

Plus absence gólového útočníka.

„Bojujeme s tím celý podzim. Deset remíz je hodně, kdybychom z toho dva zápasy vyhráli, jsme na třiceti bodech. Ale to je všechno kdyby... Hroťák nám chybí. Nešpor se zranil v nějakém šestém, sedmém kole, pak nastoupil Kuba Yunis, který měl světlé momenty, ale už to nebylo ono. Dalšího hroťáka nemáme, ale na to se nechci vymlouvat. Měli jsme mít více bodů.“

V průběhu podzimu jste mluvil o řezu v kádru. Dojde k němu?

„Máte pravdu, ale když někoho pošlu pryč, musím mít náhradu. Je těžké vzít hráče jen na doporučení z mailu, z instatu a podobně. Takových hráčů nám rukama projde mnoho, ale když se netrefíte, je problém. Tak jako například s Tandirem. Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli přivést hráče, které známe, pravidelně hrávají a u kterých víme, co od nich čekat. Až někoho takového seženeme, můžeme někoho pustit. Protože když nejdřív uvolníte, chybí vám kusy.“

Zmínil jste letní posilu Ismara Tandira. Proč nedostal více šancí?

„Protože na tréninku nevypadal, jak jsme chtěli. Máme pocit, že si tady z toho udělal půl roku dovolenou. Na včerejším zápase ani nebyl, nezajímá ho to. Ale ani další hráči v kabině nebyli, to je smutné...“

O Tandirovi jste si nezjišťovali informace předem? I na Slovensku měl problémy.

„Zjišťovali jsme, sledovali jsme. I s trenérem Holoubkem jsem mluvil. Věděli jsme to, ale taky je třeba říct, že tehdy vstřelil osm gólů. Když jsem proti němu hrál s Trnavou, taky mě zaujal. Hrál výborně zády k bráně, sklepával míče. Bohužel asi nemůžeme srovnávat slovenskou ligu s českou, navíc se pak projevily i ty ostatní věci. V létě jsme chtěli ještě jednoho útočníka, on byl zadarmo, vůbec nic nestál, proto jsme se rozhodli ho zkusit. Přišel však nepřipravený, měsíc mu to trvalo, pak marodil.“

Dá se tedy k razantnějšímu okysličení sáhnout už během zimy?

„Je to moje přání, protože mužstvo je bez emocí. Chtěl bych přivést hráče, kteří třeba nejsou na takové technické úrovni, ale mají emoce. Potřebujeme vůdce ve středu hřiště. Mezi námi: kdybych tady měl třeba Zavadila, máme o pět nebo šest bodů více. Za tím si stojím. On by si ty kluky, kteří to potřebují, urovnal, podirigoval, někdy možná dořval. Protože co my jsme ztratili, to je žalostné...“