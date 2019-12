Vrbova poslední slova v Plzni: Díky za trpělivost. Klubu přeju poháry | iSport.cz

Už zbývá jen oficiální potvrzení ze strany klubu. To ale nic nemění na faktu, že Pavel Vrba v neděli vedl Plzeň naposledy. Tedy minimálně na hodně dlouhou dobu. „V Plzni – když to sečtu dohromady – jsem zažil úžasných sedm a půl roku. Na Viktorii budu rád vzpomínat, protože je velmi pravděpodobné, že tady v lednu už nebudu,“ připustil na tiskové konferenci po remízovém utkání s Teplicemi (1:1). Podle informací iSport.cz bude v druhé polovině sezony cepovat bulharský Ludogorec Razgrad.

Vrba se do Plzně vrátil v létě 2017, hned v prvním roce vyhrál titul, v tom následujícím bral druhé místo. Viktorii dostal do základní skupiny Ligy mistrů i Evropské ligy. Svému nástupci, pravděpodobně slovenskému kouči Adrianu Guľovi, předává tým na druhé pozici tabulky FORTUNA:LIGY, ovšem s velkou ztrátou na suverénní Slavii.

Klub má změny na trenérské pozici oznámit v horizontu osmačtyřiceti hodin.

Byl to vás poslední zápas na lavičce Plzně?

„Je pravděpodobné, že ano.“

Fanoušci se s vámi loučili. Přemohlo vás dojetí?

„Hlavně musím říct, že jsem v Plzni – když to sečtu dohromady – zažil úžasných sedm a půl roku. Na Viktorii budu rád vzpomínat, protože je velmi pravděpodobné, že tady v lednu už nebudu. Proto i touto cestou chci fanouškům poděkovat, že stáli při nás, i když to s námi někdy bylo složitější. I tak ale byli úžasní. Od chvíle, kdy jsem do Plzně přišel poprvé, se to tady neuvěřitelně změnilo. Jsem rád, že Plzeň není jenom hokejová, ale i fotbalová. A doufám, že to tak bude pokračovat i nadále.“

Jak hodnotíte vaši druhou plzeňskou éru?

„Šlo o dva a půl roku, a bylo to znovu skvělé. Hlavně první dva roky, kdy jsme hráli skupinu Evropské ligy a rok na to i Ligu mistrů. Potkali jsme se s top mužstvy. A liga? V prvním půlroce jsme trochu napodobili dnešní Slavii, po podzimní části jsme měli úžasný náskok, jaro jsme pak zvládli, což nám pomohlo do Ligy mistrů. V druhém roce nás strašně mrzí tyč Kovaříka v nadstavbové části v druhé polovině utkání na Slavii. Mohli jsme sešívané na čele tabulky přeskočit a mohlo to být ještě lepší. Celkově jsem ale nadšený z toho, co se tady odehrálo, co se tady uskutečnilo, co jsem tady mohl prožít. Chci všem poděkovat, že se mnou měli trpělivost a že jsem tady vydržel dva a půl roku.“

Mrzí vás, že jste poslední zápas podzimu nezvládli?

„Ano, jsme zklamaní, že jsme doma ztratili dva body. Hlavně za druhý poločas jsme si zasloužili tři, Teplice však urputně bránily a hrozily z brejků. Také byly nebezpečné, ale je doopravdy škoda, když nedokážeme využít situace, které jsme měli. S podzimem jsme se rozloučili remízou, která je pro nás samozřejmě ztrátou. Doufám, že jarní část soutěže vyjde lépe.“

Ztráta na Slavii vypadá z hlediska boje o titul jako fatální. Proč tak narostla?

„Po podzimu jsme druzí, umístění není nejhorší, ale je fakt, že Slavia nás všechny přehrává a soutěž dohrává velice zkušeně a velice dobře. My máme náskok tří bodů na Jablonec a pěti na Spartu. Jarní část soutěže bude určitě hodně složitá, ale já věřím, že Plzeň si znovu vybojuje takové umístění, aby hrála poháry, respektive skupinu Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Věřím, že po roční pauze se do Evropy vrátí. Klubu to přeju.“

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 1:1. Hořká Vrbova rozlučka, krásnou ranou srovnal Shejbal Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Plzeň - Teplice: Shejbal nádherným angličanem totálně zaskočil Hrušku, 1:1!

Plzeň - Teplice: První šance a gól! Pernica dorazil Čermákův centr do sítě