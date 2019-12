Limberského vyznání Vrbovi. Navždy v srdci, trenére. "Tátovi" věnoval dres | iSport.cz

Pavel Vrba a David Limberský skáčou do bazénu během plzeňského soustředění • Jaroslav Legner / Sport

Konec trenéra Pavla Vrby ve Viktorii Plzeň lze považovat za hotovou věc, byť po nedělním remíze 1:1 s Teplicemi to nikdo nechtěl říct na plnou pusu. „Pravděpodobně to byl můj poslední zápas,“ připustil sám šestapadesátiletý kouč. Opatrné našlapování okolo toho, jak se věci mají, utnul David Limberský. Ten bez váhání nedlouho po duelu, do kterého kvůli zranění nezasáhl, sdílel na svém instagramovém profilu fotku s Vrbou, ke které připojil dojemný vzkaz.