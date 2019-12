Škoda: Poslední zápas za Slavii? Doufám, že ne. Odchody ale budou... | iSport.cz

Není vám líto, že podzim končí?

„Dá se to tak říct. Pro mě je blbý, že končí. Ale jsem hlavně rád, že jsem poslední dva zápasy mohl naskočit od začátku. Jsem šťastný, že jsme je zvládli vítězně. Celý podzim byl skvělý.“

Cítil jste na konci podzimu nejlépe za tuto sezonu?

„Teď jsem se cítil fakt dobře. Předtím jsem asi osmkrát nenastoupil, asi jsem nabral síly.“

Proti Budějovicím jste se dvěma góly zase přiblížil stovce. Máte ji v hlavě?

„Když mi to tam teď padá, vypadá to, že je to lehké. Ale přijde období, kdy tolik nenastupuju nebo se nebudu trefovat, a pak i těch šest gólů může být dost.“

Je to i v kabině větší téma?

„Jo. Občas se o tom bavíme, kluci si z toho udělají srandu. Ale nějak nedramatizuju. Proti Budějovicím jsem měl ještě jednu šanci, kdy jsem mohl jasně střílet, a asi bych dal i gól, ale hledal jsem ještě Ševu (Ševčíka). Takže to nelámu přes koleno, abych dal gól za každou cenu.“

Gólové hlavičky vám pěkně sedly, že?

„Od Masa (Masopust) i Ibry (Traoré) jsem dostal krásné centry. Při prvním gólu jsem nebyl v úplně jednoduché pozici, ale hezky to tam zapadlo. Je potřeba i štěstí.“

Budete dávat i na jaře góly za Slavii?

„Je to těžké. Nejradši bych byl asi tady, ale spekuluje se o nějakých příchodech. Nechci to tady prosedět a pak ukončit kariéru, protože bych půl roku nehrál.“

Takže to mohl být váš poslední zápas za Slavii?

„Doufám, že ne.“

Jako roli při vašem rozhodování bude hrát fakt, že Slavii čeká na jaře polovina zápasů co na podzim?

„Všichni říkají, že momentálně máme velký kádr a že nějaké odchody budou. Koho se to bude týkat, to je těžké říct.“

Fanoušci už skandovali, že jste mistři. Co na to říkáte? A myslíte, že je o titulu rozhodnuto?

„Je to předčasné, ale ten náskok je komfortní. Takový jsem nezažil. Můžeme si to zkazit jen sami. Ještě to není hotové, ale máme to rozjeté neskutečně.“

