Kameník povede Zlín i na jaře, klub jedná o příchodu Ikauniekse | iSport.cz

Třetí domácí výhra v řadě upevnila pozici Jana Kameníka na lavičce Zlína. Sedmatřicetiletý kouč povede tým i na jaře. Zůstávají také asistenti Petr Slončík a David Hubáček. „Trenér to přebíral v těžké situaci. Naše bodové předpoklady se naplnily. Věřím, že se to na jaře zlepší i herně. Hlavně venku,“ uvedl generální manažer klubu Zdeněk Grygera po důležitém triumfu nad Opavou 2:0.

Pozice trenéra ve Zlíně je jasná, žádná změna nebude. Bývalý asistent Jan Kameník, jenž pomáhal Páníkovi, Bílkovi, Petrželovi i Pivarníkovi, dostal důvěru pro rozjezd jarní části. Rýsují se však příchody a odchody. Rotace v kádru je nutná, mužstvo potřebuje jít do rychlosti, dravosti. Posila číslo jedna? Dávis Ikaunieks (25)!

O příchodu lotyšského reprezentanta, jenž měl dorazit už v létě, se podle informací Sportu intenzivně jedná. Existuje reálný předpoklad, že klapne. Útočník na podzim hostoval z Jablonce v domácím RFS Riga. Před sezonou už byl domluvený jako součást transferu obránce Lukáše Holíka na přestupu do Zlína, jenže nakonec si to rozmyslel a požádal z osobních důvodů o návrat do rodné země.

Tam nastoupil ke dvanácti zápasům a vstřelil šest branek. S celkem RFS vystoupal na druhé místo tabulky. Nyní se papírově vrací na sever Čech, odkud by měl zamířit do Zlína. Už definitivně, Fastav má podle dostupných zdrojů u bosse Miroslava Pelty přednostní právo na angažmá bývalého kanonýra Jihlavy. Tam ho poznal i trenér Kameník, v týmu si ho přeje. Kvůli rychlostním předpokladům a kvalitní koncovce. Samotný Ikaunieks je údajně nabídce z Moravy nakloněn.

Další novou tváří by se mohl stát stoper Dominik Simerský (27) z Opavy. K regionu má sobotní soupeř Fastavu blízko, pochází ze sousedních Otrokovic. Na podzim nevynechal na hřišti ani minutu. „Vyjednáváme,“ potvrdil Grygera. Je pravděpodobné, že Simerský dorazí až před novou sezonou. Po konci stávajícího kontraktu. Opava totiž téměř jistě přijde o jiného středního obránce Jaroslava Svozila, který už údajně podepsal Baníku. Přijít i o Simerského si nemůže dovolit.

Ve Zlíně končí Argentinec Pablo Podio a nejspíš i Josef Hnaníček. Oběma doběhne v zimě smlouva. Defenzivní univerzál Hnaníček si hledá angažmá. Je možné, že ho nakonec klub vezme zpátky. „Necháváme vše otevřené,“ nastínil Grygera. Z hostování se vrací do Mladé Boleslavi dlouhodobě zraněný záložník Dominik Mašek a útočník Tomáš Wágner. Zpět na Kypr míří středopolař Zdeněk Folprecht. „Hledáme posily do útoku, zálohy i obrany,“ sdělil kouč Kameník.