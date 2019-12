Pět NEJ zápasů Pavla Vrby v Plzni: Liga mistrů i demolice Neapole | iSport.cz

Pavel Vrba v Plzni končí • FOTO: koláž iSport.cz Druhá plzeňská éra Pavla Vrby je u konce. Ve Viktorii celkem strávil téměř osm let a dosáhl na řadu úspěchu. Konkrétně? Tři ligové tituly, tři účasti ve skupině Ligy mistrů i cenné skalpy favoritů v Evropské lize. A hlavně naučil své mužstvo hrát atraktivní útočný fotbal, kterým bavil fanoušky. Z obou angažmá jsme vybrali pět zápasů, na které se jen tak nezapomene. Ty nejzajímavější, nejlepší a nejdůležitější…

5. Plzeň – FC Kodaň 2:1 24. srpna 2011, 4. předkolo Ligy mistrů Rok 2011 byl pro Plzeň vůbec úžasný. Nejdřív první ligový titul v klubové historii, pak postup mezi evropskou elitu do Champions League. Viktoria v předkolech postupně vyřadila Pjunik Jerevan, Rosenborg a nakonec i dánského mistra. V Kodani vyhrála 3:1, „domácí“ odvetu v Edenu pak nezačala nejlíp, ale na gól Bolaňose po změně stran odpověděli Bakoš a Ďuriš. „Co jsme dokázali, to je něco mimořádného. Obrovský úspěch,“ usmíval se Vrba postupu do Ligy mistrů. Pavel Vrba před utkáním s Kodaní • Foto Pavel Mazáč (Sport)

4. Plzeň – Sparta 1:0 12. března 2011, 20. kolo české ligy Zisk prvního českého titulu jsme už zmínili, Západočeši nakonec udrželi náskok jediného bodu před druhou Spartou. Zásadní proto byl jejich vzájemný zápas z jarní části sezony, který těsně vyhrála Plzeň. Vzpomenete si jakým gólem? Pavel Horváth po čtvrthodině hry vystřelil přes zeď z přímého kopu, balon se od břevna odrazil na zem a pak ven z brány. VAR tehdy ještě nebyl, pomezní Pelikán však napověděl hlavnímu Zelinkovi, že míč viděl za čárou. A Viktoria udělala zásadní krok k poháru. „Dnes nebylo důležité dát tři góly, ale vyhrát,“ hodnotil Vrba. Pavel Horváth předvedl své umění a poslal Plzeň do vedení • Foto Jaroslav Legner SPORT

3. Plzeň - CSKA Moskva 2:1 10. prosince 2013, skupina Ligy mistrů Poslední duel Vrbovy první éry. Viktoria při své druhé účasti v Lize mistrů sbírala v nabité skupině s Bayernem a Manchesterem City jen porážky, přesto byla před závěrečným utkáním ve hře o třetí místo a účast v jarní fázi Evropské ligy. Stačilo porazit moskevské CSKA. Dlouho to nevypadalo, hosté díky Musovi navíc šli do vedení. Ovšem čtvrthodiny před koncem srovnal Kolář a v poslední minutě trefil euforii Wágner. „Je to pro mě sladké loučení,“ prohlásil Vrba a na rozloučenou fanouškům předvedl svůj populární kotrmelec. Oslavný kotrmelec Pavla Vrby • Foto Pavel Mazáč (Sport)

2. Plzeň - Neapol 2:0 21. února 2013, šestnáctifinále Evropské ligy Tohle byla neuvěřitelně suverénní jízda. Plzeň v EL postoupila ze skupiny s Atléticem Madrid, Hapoelem Tel Aviv a portugalskou Coimbrou, získala třináct bodů. A v prvním kole play off pak přejela italskou Neapol – 3:0 venku, 2:0 doma! „Neapol jsme do ničeho nepustili. Český fotbal není tak špatný, jak se píše,“ podotkl tehdy Vrba. Jeho mužstvo zastavilo až v osmifinále turecké Fenerbahce. Trenér Pavel Vrba se loučí s plzeňskými fanoušky • Foto Blesk/ Martin Sekanina