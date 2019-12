INSIDER: Slavia nástrahy zvládne. Baník chce impuls, Baroš má hrát | iSport.cz

Šestnáctibodový náskok v čele tabulky FORTUNA:LIGY – to je nepřekonatelný rozdíl. O tom, že Slavia si už prvenství nenechá vzít, je přesvědčen i bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek. „Titul má jistý,“ říká ve svém pořadu Ligový insider. Pražský velkoklub sice čekají lecjaké nástrahy, ale podle Jiránka je zvládne. „Mohou přestoupit klíčoví hráči, asi odejde Souček, ale Slavia má dostatečně široký kádr a bude mít čas zabudovat nové tváře,“ míní Jiránek, jenž se vrací i k odchodu Pavla Vrby či situaci ostravského Baníku.

Závěr náročného podzimu si Slavia užila a po Liberci (3:0) rozstřílela i nováčka České Budějovice 4:1. Tři góly ve dvou zápasech si při tom připsal útočník Milan Škoda, který se pořádně rozjel. Za půl roku mu ovšem končí smlouva, mluví se o jeho případném odchodu, ale také o tom, že ho Slavia v takové fazoně na jaře náramně využije. To naznačil i trenér Jindřich Trpišovský. „Góly dokáže dávat. Není nejmladší, ale kdykoli na hřiště přijde, dá do toho maximum. Je možné na něm stavět,“ souhlasí Jiránek.

Ten očekává hodně zajímavý souboj o druhé místo. Druhá Plzeň do něj ovšem vstoupí bez trenéra Pavla Vrby, jehož střídá slovenský kouč Adrian Guľa. Nové angažmá u dlouhodobého suveréna bulharské ligy Ludogorce Razgrad Jiránek považuje za zajímavé. „Je to výzva, bude bojovat o Champions League,“ říká. Zároveň by prý tahle zahraniční anabáze mohla Vrbovi v budoucnu i navzdory jazykové bariéře vynést angažmá v prestižnějších soutěžích. Od Guľy pak očekává splnění úkolu uhájit druhé místo a začít pozvolna s přestavbou kádru. „Během sezony ale není jednoduché překopat celé mužstvo a zároveň hrát o nejvyšší příčky,“ upozorňuje.

Z ostatních týmů v lize podle Jiránka nenaplňuje svůj potenciál ostravský Baník, který je po podzimu na sedmém místě. „Čekal jsem od něho víc,“ netají Jiránek. „V Baníku by se určitě něco mělo stát,“ myslí si. Ožehavou otázkou pro trenéra je, jakou pozici vymezí kanonýru Milanu Barošovi. Nynější kouč Bohumil Páník mu už výraznější roli svěřit nechce. „Když je Baroš zdravý, měl by být na hřišti. I třeba na šedesát minut, odvede kus práce,“ má jasno Jiránek.

