Souček přerostl své království. Jak ho vidí trenéři, experti a soupeři? | iSport.cz

Tomáš Souček přerostl českou ligu. Jak ho vidí trenéři, experti a soupeři? • FOTO: Koláž iSport.cz Všudybyl, komplexní záložník i střelec. Nejlepší ze všech. Opora Slavie Tomáš Souček je po podzimní části FORTUNA:LIGY nejlépe hodnoceným hráčem soutěže podle deníku Sport. Stabilně vykazuje vysokou výkonnost, kterou potvrdil i v Lize mistrů. V zimě se bude nejspíš řešit jeho možný přesun na některou zajímavou adresu z top lig. Co o vytáhlém reprezentantovi říká deset fotbalových osobností?

Verner Lička (prezident Unie českých fotbalových trenérů) Příkladně kopíruje trendy „Akorát jsem vyplňoval anketu o Fotbalistu roku a po konzultaci s kolegy jsme dospěli k jednoznačnému názoru, že by to měl být on. Tím je řečeno vše. Důvodů je strašně moc. Vynikal tím nejrazantnějším způsobem po celý rok. V dresu Slavie i v národním mužstvu je jeho vliv zásadní. Byl by skoro hřích hledat, co mu ještě chybí, i když samozřejmě v jeho výkonu je ještě nějaká rezerva. Hraje na pozici číslo šest, což si představíme nějakou gorilu před stopery, která to tam bude zametat a podstupovat souboje. On ale úplně příkladně kopíruje trendy na této pozici, dokazuje, že hráč dnes musí být totální univerzál a být prospěšný pro mužstvo v obranné činnosti i útočné fázi. Pořád poplakáváme, že nemáme hráče. Máme je, ale lidé s nimi musí umět pracovat. Pokud by odešel, Slavia by řešila zásadní problém. Ovšem byl bych zvědavý, jak by obohatil top klub z Anglie, Španělska nebo Německa. Chtěl bych ho vidět v některém z top deseti klubů světa. Jsem přesvědčený, že je na to připravený. Akorát jde o to, aby ho nikdo nepředělával, ono se to ani nedělá. Musí se ve svém rukopisu zlepšovat dál.“ Verner Lička • Foto Barbora Reichová (Sport)

František Komňacký (bývalý trenér Jablonce, Baníku Ostrava či reprezentační asistent) Vždy si ví rady „Myslím, že poslední půlrok byl jeho nejlepší, i když i na jaře hrál dobře. Na podzim jeho forma gradovala, ukázalo se, jak je to důležitý hráč pro Slavii. I ve svém mladém věku je osobností. Když vidím nebo čtu rozhovory s ním, jeho uvažování má hlavu a patu. Dělá na mě dojem rozvážného a na svůj věk rozumově velmi vyspělého hráče. Myslím, že je po všech stránkách připravený jít ven. Jeho fotbalové kvality se mohou dál rozvíjet pouze v nějakém větším klubu v zahraničí. Myslím, že mu tento krok všichni přejeme. Překvapilo mě, jaký udělal v posledních sezonách progres. Hráči s jeho somatotypem ne vždy stačí v dynamice a rychlosti. On nebude nikdy rychlík, ale dobře fotbal čte, rozumí mu, je vždy tam, kde má být. A proto je vysoká postava pro něj spíš plus. Na hřišti si ví v každé situaci rady, je vždy včas na správném místě, umí balon přikrýt, včas ho odevzdat, nedostává se tolik do kontaktu se soupeři, protože má dobrou techniku. Je výborně připravený fyzicky, běžecky i silově.“ František Komňacký • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Miroslav Soukup (bývalý trenér Slovácka, Bahrajnu či Jemenu) Výkonnost pořád na osmičce „Svou formu potvrzuje delší dobu, což je jeden z atributů, že ten hráč má kvalitu. Své výkony dokáže opakovat, troufnu si říct, že kdybychom si měli dát stupnici výkonnosti od jedničky do desítky, on je pořád podle mě minimálně někde na osmičce, což je velký nadprůměr. To hodně oceňuju. Má obrovský cit pro hru dopředu, ne náhodou patří k nejlepším střelcům Slavie. Při očekávání, co by měl plnit, jsou jeho produktivita, čich na góly a výběr místa naprosto obdivuhodné. Nazýval bych ho spíš osmičkou. Je to týmový hráč, nechce hru strhávat jen na sebe, dokáže spolupracovat s ostatními. Navíc u něj nevidíte excesy, nějaké blikance, to on nemá. Svou dobrou výkonnost opakovaně potvrzuje ve Slavii, a to nejen v lize, ale i v mezinárodních zápasech, prokazuje ji i v reprezentaci. Skauti, kteří ho sledují, nemusí mít obavy. Je na něm patrná psychická odolnost v těžkých zápasech. Dobře sednul do způsobu hry, kterým se Slavia prezentuje, a má kolem sebe hráče, kteří dokážou respektovat jeho pozici a postavení v týmu. To je důležitý faktor, aby se mu dařilo i v jiném týmu. Ale u něj bych se přestupu nebál.“ Miroslav Soukup • Foto Profimedia.cz

Martin Jiránek (bývalý obránce reprezentace, Spartaku Moskva či Regginy) Je to mozek Slavie „Ukázal, že kvality má, drží si standard hodně vysoko už druhou sezonu. Na pozici, na níž hraje, má čich na góly. Ať už ze standardních situací, ze hry, z penalt. Je silný a rozdílový hráč, mozek Slavie. Ostatní defenzivní hráči si odvádějí svou práci, ale moc gólů nedávají, on je dokáže vstřelit, rozhodovat zápasy, to je jeho plus. Dá se říct, že mění vnímání pozice defenzivního záložníka. On má výhodu díky své výšce. Kolikrát vidíme, že defenzivní záložníci jsou malí. Odjezdí to po celém hřišti, jsou pozičně výborní jako on, ale těžko se prosazují ve vápně. On má výhodu díky své figuře a čichu na góly. Když jsem proti němu hrál, samotného mě na trávníku udivilo, jak je vysoký. V televizi vám to tak nepřijde. A má opravdu výborný odhad a timing na balon ve vápně. Souhlasím, že udělal velký progres. Je to hráč, který má úplně v klidu na Evropu, mohl by se někde prosadit. Pokud se teď objeví nějaká možnost odejít do zajímavého klubu, být na jeho místě, přestoupil bych. V nějakém mužstvu do pátého místa z top pěti lig by mohl hrát.“ Martin Jiránek • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Vladimír Šmicer (bývalý záložník reprezentace, Liverpoolu, Lens či Bordeaux) Slavia mu neskutečně sedí „Je hlavní osobou v systému Slavie. Svoje kvality si ověřil i v Lize mistrů, což je důležité pro jeho kariéru. Vyzkoušel si, jaké je to hrát proti takovýmto týmům. A v těch zápasech uspěl, mám na něj jen samou chválu. Překvapuje mě jeho progres. Nejenže si plní svou práci směrem dozadu, kde získává hodně míčů, vyhrává osobní souboje, ale i směrem dopředu je schopný se prosadit, dává dost gólů, což je pro hráče na takové pozici velké plus. Trenéři to ani moc nečekají. Není důvod, aby si nevěřil. Má kolem sebe tým, který si věří, trenéra, který jim věří. U fandů má skvělou pozici. Když se to vše sečte dohromady, sebevědomí hráče roste. Myslím, že Suk ho má veliké. Třeba nedá penaltu, ale nic se neděje, příště si ji vezme znova. Je vidět, že ho jen tak něco nerozhodí. Na velký přestup má. Jde však o to najít ten správný klub. Aby tam bylo místo a aby dostal šanci. Hra Slavie mu neskutečně sedí, řídí si ji, dělá si skoro, co chce. Zatímco kdekoliv jinde bude muset hrát třeba trochu něco jiného. Také je otázka kdy přestoupit – jestli teď, nebo v létě po mistrovství Evropy.“ Minitrofej pro vítěze Champions League nechal hráčům vyrobit Liverpool • Foto Barbora Reichová (Sport)

Petr Švancara (bývalý útočník Brna, Slavie, Žižkova či Slovácka) Stává se legendou Slavie „Výkony má podepsané čísly. Už dnes je osobností v národním týmu. Klobouk dolů, jaký udělal posun. Líbí se mi, že zatím neodešel do zahraničí a odehrál ve Slavii Ligu mistrů. Má to postavené na své výšce, má skvělé zakončení hlavou, fantastický fyzický fond, v Lize mistrů toho naběhal nejvíc ze všech. Obdivuju, jak je komplexní. Když takhle bude pokračovat a zůstane i na jaře ve Slavii, může se z něj stát i nejlepší ligový kanonýr, což by bylo unikátní. Myslím, že mu strašně pomáhá prostředí, kde je. Mám na mysli Slavii, spoluhráče, vedení, trenéra a realizační tým. Proto nepotřeboval odejít. Má klid na práci. Míří na něj skoro každý druhý rohový kop. Ač to všichni soupeři vědí, stejně si místo umí najít a do zakončení se dostane. Tím, že vypadli z Ligy mistrů, tak by pro něj bylo lepší odejít, i když jsem zastáncem, aby zůstal. Přál bych mu, aby mu forma vydržela do mistrovství Evropy, kde nám může hodně pomoct. Je vidět, že na sobě pracuje, že fotbal miluje a chce něčeho dosáhnout. Už dnes se stává legendou Slavie.“ Petr Švancara při svojí rozlučce s kariérou na brněnském stadionu Za Lužánkami • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Petr Papoušek (bývalý záložník Sparty či Liberce, dnes trenér béčka Liberce) Obdivuju jeho komplexnost „Jestli si dobře pamatuju, měl na začátku sezony trochu pomalejší rozjezd, ale pak se do toho dostal a zase byl tahounem Slavie. Navázal na předchozí rok, který se mu hodně povedl. Líbí se mi, jak se z pozice defenzivního záložníka umí dostat do vápna, umí dát gól, je použitelný při standardních situací, kope penalty. Obdivuju jeho komplexnost. V české lize je určitě nejlepší. Je na něm vidět sebevědomí, má štěstí, že hraje ve Slavii, která v české lize nemá konkurenci a i v Lize mistrů hrála aktivně. Vybavuju si, když byl na hostování v Liberci, už tady měl slušné zápasy. Už tehdy bylo vidět, že v něm něco je. Bylo patrné, že dobře čte hru, že je chytrý a použitelný dopředu i dozadu. A jeho možný přestup do zahraničí, do top mužstva? Já bych to na jeho místě zkusil. Jen je těžké říct, jestli teď, nebo v létě. Přemýšlím o tom z pohledu mistrovství Evropy. Je totiž důležité, aby se dostal do sestavy, pokud by někam přestoupil.“ Petr Papoušek má ve své sbírce i titul s Libercem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Zavadil (záložník Opavy) Jsem z něj nadšený „Jsem z něj nadšený. Myslím, že je to nejlepší hráč ligy. Za poslední dva roky udělal z českých hráčů největší progres. Táhne Slavii. Ke své hře přidává fantastickou produktivitu, má spoustu gólů a asistencí, je neskutečně silný při standardních situacích. Je těžké proti němu hrát, umí na hřišti obsáhnout velký prostor. Je silný a vysoký. Na to, jak je vysoký, umí i s balonem. Nemá problém běžecky ani pohybově. Je komplexně připravený. Nejsložitější je ho bránit při standardních situacích. Sebevědomí na něm poznáte, věří si s balonem a nebojí se vzít si míč kdekoliv na hřišti, přihlásí se o těžkou přihrávku. Když si hráč věří, udělá věci, které normálně nedělá. U něj je to vidět úplně markantně. Za poslední dva roky vyrostl herně, nabral zkušenosti a na hřišti přesně ví, co má dělat. Ukazuje to i v Lize mistrů, kde se může měřit s těmi nejlepšími. A ještě tam vyčnívá. Myslím, že by měl udělat další krok a přestoupit do velkého mužstva. Má na to. Přeju mu, aby zůstal zdravý a aby udělal nějaký velký přestup.“ Pavel Zavadil v dresu Opavy • Foto Michal Beránek (Sport)

David Jarolím (bývalý záložník reprezentace, Hamburku či Norimberku) Ví, že je dobře připravený „Jeho vývoj za poslední dobu je obrovský a pozitivní, má nakročeno hodně vysoko. Není to hráč, který by tým slovně dirigoval, ale svým způsobem hry ano. I v těžkých situacích dokáže udržet klid. Je čím dál víc komplexnějším hráčem. Pomohlo mu hostování v Liberci. Vždy je to i o tom, jak se mužstvu daří, a o práci trenéra. Slavia je v tomto směru dobrý příklad. Hráči, kteří byli před rokem nebo dvěma někde jinde, jsou teď ve Slavii a udělali obrovský progres. Souček je jedním z nich. Každý teď viděl, jak si vedli v konfrontaci s těmi nejlepšími. Je to výsledek jeho píle a cílevědomosti, ale také práce trenéra, který dokázal z hráčů tohle dostat. Když se vám daří, není to náhoda. Souček hraje těžké zápasy za národní tým a v Lize mistrů. Nemá ho co překvapit, ví, že je dobře připravený, těží z toho. Zkušenosti jsou na této úrovni strašně důležité. A jeho možný přestup? Bude záležet na nabídce, všeobecně je asi lepší odcházet v létě než v zimě. Na druhou stranu když dostane lukrativní nabídku on i klub, může se stát, že odejde. Já dlouho působil v Německu, myslím, že bundesliga by mu mohla vyhovovat.“ David Jarolím jako kapitán Hamburku v zápase Poháru UEFA proti Slavii v roce 2008 • Foto Barbora Reichová (Sport)