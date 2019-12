Ligový speciál: 68 stran, dominance Slavie, Drobný i velká analýza Baníku | iSport.cz

Velké shrnutí podzimu fotbalové FORTUNA:LIGY nabízí páteční Sport Magazín +PLUS. Na 68 stranách najdete pět zajímavých rozhovorů, analýzy stavu nejsledovanějších klubů plus statistickou zónu. Proč Slavia dominuje a jakou mají perspektivu Stanciu, Souček, Olayinka? Jak se přihodilo, že ve skupině o titul momentálně přebývá Slovácko, o kousek před nováčkem z Českých Budějovic? Co trápí Spartu a jakým směrem se ze zimní křižovatky vydá ostravský Baník?

„Když jsem v létě přišel do Budějovic, říkal jsem si, že to tenhle tým bude mít v lize těžké. Teď ale musím klukům složit kompliment: poctivě trénují a začali věřit systému, proto jsme nahoře,“ vypráví v hlavním rozhovoru čísla gólman Jaroslav Drobný, navrátilec z bundesligy. „Najednou všichni volají a ptají se na hráče, přitom ještě před půl rokem je nikdo nechtěl. Respekt za to, co tenhle tým dokázal. Nejspíš máme nejnižší rozpočet v lize, ale peníze nejsou všechno.“

Na hodně peněz by aktuálně přišel Tomáš Souček, klíčový muž dominantní Slavie. Jaká je jeho hlavní síla a jak je to s jeho srovnáváním například se Sergiem Busquetsem, vysvětluje Jakub Dobiáš, datový analytik, spolupracující s klubem z Edenu: „Typologicky je to úplně jiný hráč. Busquets je typická šestka, která má svou hru založenou na perfektní kontrole míče a vnímání prostoru, který následně brání spíše pozičně. Souček je motorová myš – kombinace Matiče za jeho působení v Chelsea a Fellainiho v Evertonu v jejich nejlepších letech. Má Matičovu sílu a čtení hry a zároveň Fellainiho nebezpečnost pro soupeřovu bránu, k čemuž ale přidal i spoustu přihrávek do nebezpečných zón. Dokáže plnit obě tyto role zároveň, což se ani jednomu ze dvou zmiňovaných hráčů nepodařilo.“

Talentovaný záložník Ladislav Krejčí zdůrazňuje, co především požene Spartu v jarní části sezony: „V tomhle mohu mluvit za všechny hráče: Jsme šťastní, že lidé pořád chodí v nadstandardním počtu. Pro nás je to daň, kterou jim dlužíme a musíme splatit. Děláme pro to všichni všechno. Dřeme, snažíme se jít nahoru. Práce leží na hřišti. Věřím, že náš čas přijde.“

Pouhý bod za čtvrtou Spartou přezimuje šesté Slovácko, vedené nesmlouvavým a velmi schopným trenérem Martinem Svědíkem. Jeho metody? „Hráčům říkám, že k fotbalu kritika patří. Prošel si tím každý. Když jde někdo svým jednáním proti týmu, jsem konkrétní. Přiznám se, že je to občas na hraně. Ale pak vždycky s hráčem komunikuji, vysvětlím mu to. Hráči musí vědět, že to všechno slouží k tomu, aby se posouvali dál. Chyby se vyčíst musí. A někdy se prostě řeknou nahlas. Buď to dotyčný přijme, anebo ne.“

Až za Slováckem se drží sedmý Baník, který srážela mj. neschopnost na hřištích soupeřů. I tomuto tématu se věnuje analýza ostravského počínání: „To je to, co fanouškům vadí nejvíc. Zaprvé venkovní krize trvá už od jara a zadruhé nejde pouze o body, ale o herní projev. Ten je na cizím hřišti většinou opravdu tristní. Bojácný a bez nápadu. Po letním posílení už se přitom nikdo nemůže vymlouvat na úzký kádr ani v případě běžné marodky. České Budějovice či Slovácko věděly a ukázaly, že když se tým drží jasně stanoveného plánu, lze uspět i ve skromnějších podmínkách. Ale musí se hrát náročně a odvážně.“

