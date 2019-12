Na Pilaře si myslí Zlín, musí si ale vyřešit Sigmu. Mluví se i o Spartě | iSport.cz

Rychlost především. Ve Zlíně hledají typy, které by hře Fastavu dodaly dynamiku. Podle informací Sportu projevil klub zájem o záložníka Václava Pilaře (31) z Olomouce! „Záleží, jak si to tam vyřeší s ukončením smlouvy,“ potvrdil Zdeněk Grygera, generální manažer dvanáctého celku FORTUNA:LIGY. Jak už jsme avizovali v pondělí, přichází jablonecký útočník Dávis Ikaunieks, jenž na podzim hostoval v FK Riga.

Bývalý reprezentant Václav Pilař bez práce nezůstane. V Sigmě byl na konci podzimu po kritice trenéra Radoslava Látala přeřazen do béčka, ovšem jinde o jeho služby interes je. Vyhlédl si ho například nedaleký Zlín.

„Známe se, ještě před posledním kolem jsme spolu mluvili. I s jeho agentem. Zájem bychom o něj měli,“ uvedl Zdeněk Grygera, druhý muž zlínského fotbalu. Nyní se čeká, jak a jestli vůbec se rtuťovitý středopolař dohodne se Sigmou na rozvázání spolupráce.

Pilař a Zlín? Není to nereálný transfer. Samotný hráč by se prý odchodu do jiného moravského klubu nebránil. Už kvůli známosti s manažerem Grygerou. „Má kvality, jde přímo do brány a vesměs byl na podzim zdravý,“ bral by ho.

Jenže Pilař stále není vypořádaný s Olomoucí, kde zůstat nehodlá a trenér Látal s ním ani nepočítá. „Zájemců asi bude víc,“ odtušil Grygera. Podle informací deníku Sportu se spekuluje i o zájmu pražské Sparty, jejíž šéf Tomáš Rosický s Pilařem působil v reprezentaci.

Ikaunieks zpět, na Železníka si myslí i Opava

Zlínský generální manažer si už ale mohl odškrtnout jinou posilu. Půlroční hostování s opcí podepsal lotyšský střelec Dávis Ikaunieks, jenž zářil v Jihlavě, neprosadil se v Jablonci a na sever Čech se papírově vrátil z domácího FK Riga.

Do Zlína měl namířeno už před sezonou, jenže pak z rodinných důvodů požádal o dočasný návrat do Lotyšska. Fastav měl na jeho angažmá přednostní právo. „Už v létě jsme si řekli, že se k tomu v zimě vrátíme. Ten půlrok doma mu pomohl,“ myslí si Grygera. S trenérem Janem Kameníkem se pětadvacetiletý rychlostně vybavený snajpr zná ze společné štace v Jihlavě.

Další jména pro Fastav jsou v jednání. Odchovanec Lukáš Holík, toho času ve druholigové Dukle Praha, je jedním z nich. Podle zdrojů Sportu však zvažuje i čerstvé laso z Bohemians 1905. Dále je ve hře comeback obránce Lukáše Pazdery, jemuž dobíhá smlouva v Baníku Ostrava a příchod stopera Dominika Simerského z Opavy. Ten se však uskuteční nejspíš až po skončení tohoto ročníku.

Kromě hráčů z hostování (Wágner, Mašek, Folprecht), Argentince Pabla Podia a zkušeného Josefa Hnaníčka je blízko odchodu také útočník Lukáš Železník. „Nabídka na něj nepřišla,“ sdělil Grygera. Během podzimu stál o Železníka nováček z Českých Budějovic, aktuálně ho má na seznamu možných posil Opava. Ve hře jsou ještě dva jiné celky FORTUNA:LIGY. Kontrakt mu končí až za rok.