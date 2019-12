Analytik rozebírá Slavii: Stanciu bude lepší, Souček by se hodil Mourinhovi | iSport.cz

Patří mezi muže, kteří mají ve Slavii vliv na to, koho úspěšný klub z Edenu získá do svých řad. Datový analytik a šéf společnosti 11Hacks Jakub Dobiáš je i proto v mnoha ohledech vázán mlčenlivostí, přesto se pro Sport Magazín PLUS+ a iSport Premium ohlédl za skvělým slávistickým podzimem, okomentoval výkony a perspektivu Tomáše Součka, Petera Olayinky či Nicolae Stancia a rozebral, které zahraniční hráče lze získat pro český trh. „U Stancia bych rád vyvrátil menší mýtus, který kolem něj koluje,“ říká.

„Ngadeu a Deli byli oba na české poměry unikátní stopeři, kteří by se prosadili i v lepší evropské soutěži. Deliho bohužel dlouhodobě brzdí zranění, Ngadeu byl jen kousek od přestupu do Premier League. Oba naprosto dominovali v soubojích, silnější stopeři v Česku nikdy nehráli. Do toho získávali velké množství míčů, vynikali v bránění svého prostoru a dokázali konstruktivně rozehrávat. Deli jako jeden z mála středních obránců zvládl posílat i průnikové přihrávky, Ngadeu měl naopak velkou úspěšnost dlouhých míčů. Takto kvalitní dvojice se tu nejspíše ještě dlouho nesejde.“

Z Liberce přišel David Hovorka, ale čelil pochybnostem. Bylo i podle statistických údajů zřejmé, že okamžitě do stylu hry Slavie zapadne?

„Pro systém Slavie je klíčové, aby její stopeři uměli dobře řešit bránění situací jeden na jednoho a byli dobří na míči. Oboje Hovorka splňuje. V čtení hry většinou patřil mezi nejlepší stopery ligy. Nyní má sice horší procento vyhraných soubojů, ale vzhledem k tomu, že většinu jich hraje v optimální pozici a čelem k soupeřově bráně, vyhrává přes šedesát procent všech vzdušných, což zase tak velké zhoršení není. Pokud na Slavii létají dlouhé míče, je pro stopera jednodušší je odvracet. O schopnostech Hovorky jsme neměli pochybnosti, ale že bude mít Slavia takto nepřekonatelnou obranu, jsme nečekali, a z hlediska statistiky předpokládaných gólů bude do budoucna inkasovat více.“

Trenér Jindřich Trpišovský řekl, že o Hovorkovi věděl, že je hráčem pro evropské soutěže, ještě víc než pro českou ligu. Bylo možné tuto charakteristiku vyčíst z údajů o něm?

„Hovorka byl z hlediska dat vždy naprosto top mezi stopery české ligy, ale myslím, že tenhle komentář trenéra Trpišovského mířil zejména na Hovorkovu mentalitu a o té věděl mnohem více trenér než naše data.“

Na začátku sezony odešel za 310 milionů korun jedenadvacetiletý záložník Alex Král. To, že kývl na nabídku z Ruska, vyvolalo údiv. Byl k tomu z vašeho pohledu důvod?

„Jeho odchod byla interní záležitost Slavie, nediskutovali jsme ho s vedením. Z mého pohledu, i když fotbal budete z pozice majitele dělat jako fanoušek, pořád je to byznys. Slavia má dobrý skauting, který Krále vytipoval a i s naším doporučením podepsal. A hlavně má skvělé trenéry, kteří z Alexe dokázali dostat výbornou výkonnost. Teď je na čase přivést další kvalitní hráče a pracovat s nimi podobným způsobem.“

Král se rychle vypracoval v reprezentaci, což korunoval výkonem proti Kosovu. Co ho k tomu předurčilo a za jakých podmínek se to mohlo stát?

„Jemu podobných českých hráčů příliš mnoho není. Kromě solidních defenzivních čísel, která ještě porostou, je Alex velmi dobrý ve vedení míčů do nebezpečných zón a také v přihrávkách do vápna.“

Jak mohla vzrůst od přestupu ze Slavie jeho cena a jak by mohla vypadat jeho další cesta? Do které další soutěže by se mohl hodit?

„Ruská soutěž je vnímána lépe než ta naše, a pokud Král udrží svou výkonnost i tam, bude jeho cena nadále stoupat. Také mu pomáhají jeho dobré výkony v reprezentaci. Je mu pouze 21 let a hráči mají nejlepší výkonnost ve věku od 24 do 29 let. Jestliže se bude ještě zlepšovat, což se dá s jeho odhodlaným přístupem předpokládat, pak se může na svůj 'peak' věk přesunout do těch nejlepších soutěží v Evropě.“

Už v Evropské lize se ukázal potenciál Slavie, ale jaká byla i vzhledem k soupeřům vaše očekávání pro ten nejvyšší level – Ligu mistrů?