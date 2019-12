Rušno v Olomouci! Látala chce Polsko, mladíčka Anglie. Plšek na odchodu | iSport.cz

Karviná - Olomouc: Ba Loua poslal do vápna parádní míč, který prodloužil hlavou do sítě Lingr, 1:1 • iSport TV

Dlouho ticho a klid... a přes Vánoce najednou rušno jak na Václaváku. Tak by se dala popsat situace v olomoucké Sigmě. Hanáci totiž musejí řešit zájem o několik hráčů a nově prý rovněž o trenéra Radoslava Látala, kterého by podle několika polských zdrojů chtěla eminentně získat Jagiellonia Bialystok, devátý tým tamní Ekstraklasy. Dojde k razantnímu řezu?

Je to přesně týden, co web iSport.cz přinesl informaci o tom, že do Olomouce dorazily zahraniční nabídky na dvě její opory – Jakuba Plška a Václava Jemelku. U obou je nyní situace naprosto odlišná.

Produktivní záložník Plšek má být s maďarským Puskás FC na všem domluven. Takže transferu, za který by mohla Sigma inkasovat zhruba půl milionu eur (v přepočtu cca 12,5 milionu korun), už pravděpodobně nic nezabrání.

Autor sedmi podzimních gólů by měl být brzy představen jako nová posila týmu, který trénuje Zsolt Hornyák a ve kterém působí například útočník David Vaněček. Pro Plška půjde o první zahraniční angažmá.

A Jemelka? Zájem kazašského Kajratu Almaty je nadále velmi intenzivní, nicméně jednání uvízla z olomoucké strany na bodu mrazu. Vedení Sigmy nechce klíčového stopera pustit ani za velmi výhodných podmínek (s bonusy se má jednat téměř o třicet milionů korun), přestože sám hráč by výzvu rád přijal.

Látalův návrat do Polska?

Úplnou novinkou je nicméně jiná záležitost, a sice interes o kouče Radoslava Látala. „Opravdu velký zájem o něj před pár dny projevil ambiciózní klub z Ekstraklasy,“ prozradil webu iSport.cz zdroj přímo z Polska.

Mělo by jít o Jagiellonii Bialystok, což následně potvrdili i další lidé mající blízko k tamní fotbalové asociaci. Za celek ze severu země, jenž je momentálně bez hlavního trenéra, hrají i dva Češi. Shodou okolností taky původem z Olomouce – Tomáš Přikryl a Martin Pospíšil.

Látal nebyl během čtvrtka telefonicky k zastižení, jeho vyjádření se nepodařilo sehnat. Informaci zatím nepotvrdil ani žádný z činovníků Sigmy.

Faktem je, že v Olomouci má její bývalý fotbalista kontrakt ještě na rok a půl, takže na případném uvolnění brzy 50letého kouče by se musely domluvit všechny strany. Sportovní manažer Ladislav Minář navíc nepatří mezi funkcionáře, kteří trenéry často mění.

V Ekstraklase si Látal udělal dobré jméno díky angažmá v Gliwicích, se kterými v sezoně 2015/16 sahal do posledního kola po titulu. Nakonec byl tehdy v Polsku vyhlášen trenérem roku.

Další brankář na Ostrovy?

A ještě jedna překvapivá zpráva, o které se na Hané čím dál častěji šušká: 16letý brankář Radek Vítek, mládežnický reprezentant, je na radaru velkoklubů z anglické Premier League. Téměř dvoumetrový talent by se mohl stát dalším českým gólmanem, který zamíří na Ostrovy.

Zimní příprava začíná na Andrově stadionu šestého ledna.