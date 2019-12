Dotazník redaktorů Sportu: stříbro pro Plzeň, padák pro dva. A NEJ zklamání? | iSport.cz

NEJLEPŠÍ HRÁČ

Štěpán Filípek

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Je to atyp, nebo prototyp? Možná obojí. Neudolatelný charakterově zdravý hráč s vyrovnanou defenzivou i ofenzivou, který se skvěle hodí do hry Slavie. Dal osm gólů, a to neproměnil tři penalty.

Ondřej Škvor

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Přemýšlel jsem, že bych překvapil a dal někoho jiného. Třeba Ondřeje Koláře. Ale to by nebylo spravedlivé. Tomáš Souček je vynikající. Dozadu i dopředu. Stroj. Až na ty penalty tedy…

Jan Podroužek

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Stíhá bránit, být na začátku skoro každého útoku a taky úplně na vršku, když se jde do zakončení. Co zvládne on, na to by jiný tým potřeboval tři hráče. Klenot českého fotbalu.

Jakub Konečný

Lukáš MASOPUST (Slavia)

Za rok v Edenu udělal obrovský pokrok, vyspěl technicky i takticky. Neuvěřitelně platný a pracovitý hráč, jeden ze symbolů dominantní Slavie. Chybí mu jen lepší produktivita.

Michal Koštuřík

Martin DOLEŽAL (Jablonec)

Trenér Petr Rada na něj nedá dopustit. Právem. Pracovitý útočník přidal k naběhaným kilometrům a vyhraným soubojů na zemi i ve vzduchu deset branek.

Michal Kvasnica

Ondřej KOLÁŘ (Slavia)

Neberu řeči o tom, že chytá za nejlepší obranou a na jeho místě by mohl stát každý. Naopak, málokdo by to dal. Patnáct nul a série jsou razítkem, stejně jako důležité zákroky a zakládání útoků.

Jan Malý

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Udržel si skvělou výkonnost z minulé sezony. Je všude, brání, dává góly, českou ligu převyšuje. Je výjimečný. Nastal čas na jeho přestup do velkého evropského klubu.

Radek Špryňar

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Hraje v nejlepším týmu a je v něm nejlepší, což je na něm nejlepší. Nejlepší také je, že si dlouhodobě drží nejlepší možnou výkonnost. Nejlepší pro něj ale bude, až zmizí do ciziny.

Jan Vacek

Guélor KANGA (Sparta)

Čísla hovoří jasně. Guélor Kanga byl na podzim s deseti góly a čtyřmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem celé ligy. Z hlediska fotbalových dovedností nemá Gabonec v tuzemsku konkurenci.

Jakub Dvořák

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Hráč, který už dlouho přesahuje českou ligu. Je oporou reprezentace, byl důležitým bodem pro červenobílé v Lize mistrů. Pokud v zimě neodejde do zahraničí, aby se zlepšoval, bude to zklamání.

Matěj Karmazín

Tomáš SOUČEK (Slavia)

Ve středu pole řídí hru lídra. Rozdává přihrávky, dává důležité góly, skvěle brání. Je mnohem víc než jen defenzivní záložník. Čas na přestup? Pokud přijde fajn nabídka, teď už vážně ano.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Tomáš Souček (Slavia) 7

Lukáš Masopust (Slavia) 1

Martin Doležal (Jablonec) 1

Ondřej Kolář (Slavia) 1

Guélor Kanga (Sparta) 1

Tomáš Souček prožil další skvělý podzim • Foto Michal Beránek (Sport)

NEJLEPŠÍ TRENÉR

Štěpán Filípek

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

David Horejš, Petr Rada a Martin Svědík – všichni se svými mužstvy dokázali velké věci a tleskám. Jenže JT zvládl drsný program a Slavia s progresivní hrou vede o úctyhodných 16 bodů. To se nedá nic dělat.

Ondřej Škvor

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Po utkání proti Českým Budějovicím to řekl, jak to cítím i já. Jedna věc jsou body, druhá hra. Za oboje odpovídá trenér a za oboje zaslouží jedničku. Takhle dominantní tým v české lize ještě nebyl.

Jan Podroužek

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Brutální náskok, nejlepší ofenziva, zdaleka nejlepší defenziva, těžko vybrat někoho jiného. Plus hra Slavie je přitažlivá. Jen krátce, klobouček ještě před Jozefem Weberem a Martinem Svědíkem.

Jakub Konečný

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Navzdory letní ztrátě pěti opor dal dohromady tým, který si hraje vlastní soutěž, na podzim Slavia odvedla špatný zápas jen v Opavě. Kredit zaslouží také Petr Rada, který navzdory přestavbě skončil před Spartou.

Michal Koštuřík

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Zvolit jiné jméno by působilo divně, ne? Slavia je fenomén a on její nejvýraznější tváří. Fotbal Jindřicha Trpišovského baví diváky a soupeře bolí. Hned za něj dávám Petra Radu a Martina Svědíka.

Michal Kvasnica

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Pane Rado, pane Svědíku, pane Horejši, omluvte. Rád bych ocenil i vás, ale nejde jinak. Slávistická mašina píše historii výsledky i totálním fotbalem. Jako novinář oceňuji i trenérovu upřímnost.

Jan Malý

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Slavia pod jeho vedením hraje fantasticky, ligu totálně válcuje. Obrovské uznání si zaslouží i za to, jak zvládl nemalou letní obměnu mužstva, „sešívaní“ hrají ještě lépe než v minulé sezoně.

Radek Špryňar

Martin SVĚDÍK (Slovácko)

Fascinuje mě, jak změnil identitu průměrného moravského klubu, jak si dvakrát povodil Plzeň, jednou Spartu, jak náročným stylem hry Slovácko hraje. A to ve vší úctě k Jindřichu Trpišovskému.

Jan Vacek

Martin SVĚDÍK (Slovácko)

V poměru cena-výkon vychází nejlépe stratég z Uherského Hradiště. Martin Svědík dokázal ve skromném klubu téměř zázrak, Slovácko pod ním hrálo svižně, svalilo dvakrát Viktorii a jednou Spartu. Skvělá práce.

Jakub Dvořák

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Ačkoliv v létě odešlo několik opor, Slavia pod jeho vedením hraje vlastní soutěž. Na podzim si totálním fotbalem vybudoval luxusní náskok, navíc musel čelit gigantům v Lize mistrů.

Matěj Karmazín

Jindřich TRPIŠOVSKÝ (Slavia)

Těžko se snažit být originální, když je v lize trenér, jehož tým získal 54 bodů z 60 možných. Slavia pod Jindřichem Trpišovským dokázala přepínat mezi ligou a Evropou, titul jí už nemůže utéct.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Jindřich Trpišovský (Slavia) 9

Martin Svědík (Slovácko) 2

Slavia pod Jindřichem Trpišovským neohroženě vládne lize • Foto Pavel Mazáč (Sport)

NEJLEPŠÍ POSILA

Štěpán Filípek

Lukáš BUDÍNSKÝ (Ml. Boleslav)

David Hovorka odehrál jen 9 duelů, výborný byl Lukáš Kalvach, ale volím Lukáše Budínského. Boleslav jeho přestupem z Karviné překabátila konkurenci, 8 gólů a 5 asistencí je skvělá vizitka.

Ondřej Škvor

Jaroslav DROBNÝ (Č. Budějovice)

Do Slavie už by jít nemohl, ta si žádá jiný typ brankáře. Ale pro klub jako České Budějovice je vynikající. Právě on, a také Tomáš Sivok, stojí za podzimní jihočeskou jízdou.

Jan Podroužek

Tomáš SIVOK (Č. Budějovice)

Když řekl, že za Dynamo nakonec bude hrát, jala se mě hrůza, že se tu oddělá. V pohodě, ve dvojici s Jaroslavem Drobným pomohl kopnout Jihočechy kousek za skupinu o titul.

Jakub Konečný

David HOVORKA (Slavia)

V krátké době už ikstý nováček, na kterého fanoušci Slavie hleděli skrz prsty – a pak ti soudnější museli uznat svůj omyl. S Davidem Hovorkou by červenobílí pokračovali v pohárové Evropě i na jaře.

Michal Koštuřík

Tomáš SIVOK (Č. Budějovice)

Když konečně kývl na setrvání doma, nakopl se nováček k impozantní jízdě. Do obrany vnesl rutinér klid, rozvahu a respekt. Pořád umí, i když rychlý už nebude.

Michal Kvasnica

Jaroslav DROBNÝ (Č. Budějovice)

Poměr cena-výkon a vliv na celý tým nemůže mít nikdo lepší než tenhle čtyřicátník. Chytá od října, porážku ochutnal až naposledy v Edenu. Nováčka společně s Tomášem Sivokem neskutečně zvedl.

Jan Malý

David HOVORKA (Slavia)

To byl kauf. Po odchodech afrických věží Simona Deliho a Michaela Ngadeua se drobnému stoperovi nevěřilo, a on hrál parádně. Je obrovská škoda, že na dlouho vypadl kvůli zranění kolena.

Radek Špryňar

David HOVORKA (Slavia)

Víte, že za Slavii ještě celkem nedávno hráli jistí Michael Ngadeu a Simon Deli? Jasně, jde o nadsázku, ale způsob, jakým emotivní král David bleskurychle uklidnil dav pochybovačů (přiznávám i mě), byl omračující.

Jan Vacek

Benjamin ČOLIČ (Č. Budějovice)

Jméno trochu pod radarem, ale pozor! Dynamo udělalo s Benjaminem Čoličem terno. Bosenský bek na podzim připsal dva góly a šest asistencí, to je obdivuhodná produktivita. Nádherně se trefi l třeba na Letné.

Jakub Dvořák

David LISCHKA (Sparta)

Na Letné měl hrát už od zimy, ale osud s ním měl jiné plány. Mladý obránce se přesto vrátil k fotbalu a rudý dres stejně oblékl. Nevyhnul se chybám, ale Spartě to v budoucnu vrátí.

Matěj Karmazín

David HOVORKA (Slavia)

Moc se mu nevěřilo. On ale zápas od zápasu rostl, až v Lize mistrů ohromil celou Evropu. Na české scéně stihl 9 utkání, v nichž Slavia dostala jediný gól. Obrovská škoda vážného zranění.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

David Hovorka (Slavia) 4

Jaroslav Drobný (Č. Budějovice) 2

Tomáš Sivok (Č. Budějovice) 2

Lukáš Budínský (Ml. Boleslav) 1

Benjamin Čolič (Č. Budějovice) 1

David Lischka (Sparta) 1

Sázka na Davida Hovorku se Slavii vyplatila • Foto Barbora Reichová (Sport)

NEJVĚTŠÍ ZKLAMÁNÍ

Štěpán Filípek

VAR ve varu

Budu se opakovat. Nejde o samotné video, ale jak diletantsky se s ním zachází a jak je diskreditováno. Odpovídá to bezhlavé komisi rozhodčích a historickým zmatkům. České neštěstí.

Ondřej Škvor

Sparta

Zase. Možná bude nakonec druhá, jenže o to nejde. Jde o hru, nevyrovnanou, nepěknou, nepřesvědčivou. Že se raduje z toho, že na Plzeň ztrácí jen pět bodů, mluví za další řádky.

Jan Podroužek

Hříšná Sparta

Tahle odpověď je skoro povinná. Mít takový klubový potenciál a tak dlouho ho nenaplňovat, je až hřích. Bohatý klub, zázemí, mládežnická struktura a výsledek 21 bodů za svým největším rivalem...

Jakub Konečný

Projekt VAR

Fotbal měl být s videem důvěryhodnější, což se nestalo. Projekt VAR brzdí slovíčkaření místo jasného protokolu a jeho dodržování, zoufale chybí i certifikovaná technologie pro posuzování ofsajdů.

Michal Koštuřík

Zlín

Trenér Josef Csaplár dorazil v létě s ústy plnými elitní šestky a hezkého fotbalu pro fanoušky. Zůstalo u řečí. Tým se dostal do těžké křeče, kouč skončil. Spásu přinesly tři domácí výhry na závěr.

Michal Kvasnica

Komise rozhodčích

Jak je možné, že se katastrofální Zbyněk Proske opět objevil na scéně? Byla jen otázka času, kdy udělá další průšvih. Hanebné je i zacházení s videem či morálka „malátných“ rozhodčích. Vina KR.

Jan Malý

Videochaos

Skoro každé kolo se řeší přehmaty sudích. A to i v případě, kdy je na stadionu video. Vládne obrovský chaos v tom, jak má video fungovat. Regulérnosti soutěže také ubírá, že není na všech zápasech.

Radek Špryňar

Práce Pavla Vrby

V létě dostal za úkol zvednout kvalitu hry, omladit sestavu, respektive ji výrazně renovovat, hrát skupinovou fázi minimálně Evropské ligy a v lize šlapat na paty Slavii. Nesplnil ani jedno.

Jan Vacek

Kvalita rozhodčích

Bohužel, i podzimní část se nesla v duchu opakovaných a kolikrát těžko pochopitelných přešlapů rozhodčích. Po trávnících pořád běhá dost mužů s píšťalkou, kteří své řemeslo zkrátka neovládají.

Jakub Dvořák

Letná

Jestli někde Sparta dříve budila respekt, bylo to na domácím hřišti. Jenže ani to na podzim mnohdy neplatilo. Na Letné padla v derby, se Slováckem a ztratila s Olomoucí a Budějovicemi. A ty body jí schází.

Matěj Karmazín

Bohemians

Čekalo se víc. Vždyť venku klokani uhráli jen dva body. Pak stihli i vyměnit kouče, Martin Hašek předal Luďkovi Klusáčkovi žezlo na jedenáctém místě. A teď? Třináctá příčka. Problém asi bude jinde.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Projekt VAR 3

Sparta 3

Komise rozhodčích 2

Zlín 1

Pavel Vrba 1

Bohemians 1

Využití systému VAR pořád přináší spoustu rozporů a emocí • Foto Pavel Mazáč (Sport)

2. MÍSTO

Štěpán Filípek

Plzeň

Tým si bude muset zvykat na nového trenéra, Adriána Guľu – a naopak. To ji může rozstřelit. Pokud ale kouč překopá sestavu a vedení bude stát pevně za ním, druhé místo Viktoria udrží.

Ondřej Škvor

Plzeň

Slavia titul oslaví po 28. kole. Stříbro zůstane v Plzni. Dílem proto, že se vzchopí, dílem z toho důvodu, že ani jeden z pronásledovatelů nemá na stabilní stíhací jízdu.

Jan Podroužek

Plzeň

Podle posledních týdnů se zdá, že nejvíc jde po stříbru Sparta, jenže její nevyrovnanost a defenzivní nejistota dělá z takového tipu střelbu těžce naslepo. Proto radši Viktoria, která má pět bodů fóra.

Jakub Konečný

Plzeň

Nový trenér Adrián Guľa vicemistra svým elánem a erudicí znovu nastartuje, Viktoria v pohodě druhé místo uhájí. Nechá za sebou i nepřesvědčivou Spartu, která o slovenském kouči nedávno také uvažovala.

Michal Koštuřík

Plzeň

Slováka Adriána Guľu předchází skvělá pověst, přední čeští trenéři za ním jezdí na stáže a konzultace. Nejlíp se v Plzni uvede, když udrží druhé místo.

Michal Kvasnica

Plzeň

S novým trenérem přijde nová energie i motivace hráčů. V neprospěch Viktorie hraje těžký venkovní los, ale kádr je dost kvalitní na to, aby si stříbro pohlídal. I když to bude velmi těsné.

Jan Malý

Jablonec

Zkusím překvapení. Trenér Petr Rada bravurně ukočíroval letní obměnu kádru, v zimě by mohl šlapající jablonecký kádr zůstat pohromadě. Zkušený kouč umí chodit v personálních šlamastykách.

Radek Špryňar

Plzeň

Protože Adrián Guľa. Přinese do kabiny jiný (a bezpodmínečně nutný) trenérský pohled, zamete s negativní náladou, bude vyžadovat náročnost. Tento mix zajistí Viktorii kvalifi kaci Ligy mistrů.

Jan Vacek

Sparta

Jasně, ztráta pěti bodů na Plzeň a dvou na Jablonec není komfortní. Sparta má ale na jaře z této trojice nejpříznivější los. Po druhé přípravě pod taktovkou trenéra Václava Jílka by měla jít výkonnostně výrazně nahoru.

Jakub Dvořák

Sparta

Na straně Václava Jílka je výhoda, že do Plzně dorazí nový kouč, který bude muset překopat kádr a změní herní tvář. Naopak na Letné by měli být pro jaro v ještě větší formě. Ale potvrdí to?

Matěj Karmazín

Plzeň

Pořád sázím na Viktorii. Všichni její pronásledovatelé jsou až příliš nevyrovnaní. A odchod Pavla Vrby může Jakuba Brabce a spol. paradoxně nakopnout. Nový trenér, nový elán.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Plzeň 8

Sparta 2

Jablonec 1

Plzeň podle redaktorů deníku Sport na jaře udrží druhé místo • Foto Blesk/ Martin Sekanina

SESTUP

Štěpán Filípek

Opava

Je to loterie, trojice Příbram, Karviná a Opava je na tom skutečně bídně a klidní nemohou být ani Bohemians. Jenže baráž o ligu je „politická“ záležitost a vstupují do ní jiné vlivy, jak bylo vidět.

Ondřej Škvor

Karviná, Opava

Ještě by to mohla být Příbram, a ta to nebude, baráží projde. Karviná spadne přímo, Opava po souboji s druholigistou.

Jan Podroužek

Příbram

Jiní mají šanci pořád velkou. Karviná není tak špatné mužstvo a Opava může čerpat energii ze svých fanoušků. Zato Příbram má kádrové nedostatky, minimální podporu a celkově slabou naději.

Jakub Konečný

Příbram, Opava

Příbram působí až nezvykle odevzdaným dojmem, doma poztrácela hodně bodů s přímými konkurenty. V Opavě příliš nezabral efekt nového trenéra, klub navíc trápí spousta vnitřních problémů.

Michal Koštuřík

Karviná, Příbram

Karma jednou zafunguje i ve fotbale. V červnové baráži unikly tyhle dva kluby gilotině jen díky nehorázné přízni rozhodčích. Teď už sestupu neuniknou. Opava se v baráži spasí.

Michal Kvasnica

Opava

Příbram jara umí, navíc dokáže přivést hráče z Prahy. A Karviná má víc rozdílových borců než Opava, které zřejmě odejdou opory. Nestabilní je i situace v klubu, to nejsou příjemné vyhlídky...

Jan Malý

Příbram, Opava

Dění v Opavě nahrává pádu do druhé ligy, klub se potácí v celkové nejistotě. Příbram má také limity při stavbě kádru, venku je žalostná. Tipuji, že jeden půjde dolů přímo, druhý nezvládne baráž.

Radek Špryňar

Příbram

Zisk žádného bodu z venkovních zápasů a šílených minus dvacet v tabulce pravdy je děsivým vysvědčením příbramského podzimu. Vzhledem k téměř prázdné klubové kase zlepšení nečekám.

Jan Vacek

Příbram

Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby tým od Litavky uhájil prvoligovou příslušnost. Hráčský materiál zkrátka na pobyt mezi elitou není dostatečně dobrý. Karviná se zapotí, ale dolů nespadne.

Jakub Dvořák

Příbram

Nejslabší máte padáka. I tak by se dala parafrázovat pozice středočeského celku. Body získával jen doma. Ačkoliv přivedl spoustu posil, žádná změna k lepšímu. Proto bude Příbram druholigová.

Matěj Karmazín

Opava, Karviná

Slezanům do jarní části vůbec nevěřím. Oba kluby mají řadu problémů, o záchranu hrály i na jaře. Opava skončí poslední, Karviná zrádnou baráž podruhé za sebou nezvládne.

SUMÁŘ HLASOVÁNÍ

Příbram 7

Opava 6

Karviná 3

Příbram má podle redaktorů deníku Sport nejblíž do druhé ligy • Foto Barbora Reichová (Sport)

Ideální jedenáctka podzimu podle redaktorů deníku Sport:

Ideální jedenáctka podzimu podle redaktorů deníku Sport • Foto iSport.cz

Jedenáctky jednotlivých redaktorů, z nichž vznikala ta ideální, si prohlédněte v GALERII:

