Svědík o Slovácku, trenérském know how i Spartě. Čím ho dostala Slavia? | iSport.cz

V nedávném rozhovoru pro Sport Magazín vylíčil svůj složitý osobní příběh, kdy mu výraznější fotbalovou kariéru znemožnilo třináct operací kolena. V interview pro iSport Premium se řešily čistě fotbalové věci. Martin Svědík poodkrývá nejen svoje trenérské know how, ale také vyjadřuje respekt k Pavlu Vrbovi a připouští, že během podzimu ho dostala jedna věc – způsob hry Slavie proti slavné Barceloně.

Kde hledat důvody, že Slovácku podzim extrémně sedl?

„Náš stoper Standa Hofmann říkal, že nás nastartovalo vítězství nad Spartou. Může být. Ovšem už v přípravě jsem pozoroval zlepšenou organizaci v obranné fázi, respektive v našem chování po ztrátě míče. Vyhrávali jsme 1:0 i se silnými týmy. Neinkasovali jsme. Pak přišli Milan Petržela s Ondrou Šašinkou, což mužstvu hodně pomohlo. Oba do týmu zapadli, sedli si s kabinou, byť jsem věděl, že výkonnost Šáši nebude konstantní, protože dosud pravidelně nehrál. Navíc ani kondičně neměl zápasové vytížení a věděl jsem, že na konci podzimu to může být problém. I tak si svoje odehrál, dal pět gólů a vyhověl si se Zajícem.“

Pochopili hráči po vítězství nad Spartou, že způsob hry, který je učíte, může být úspěšný?

„Přesně tak. To je základ všeho. Aby věřili tomu, co dělají. My máme způsob hry založený na agresivitě, přímočarosti, rychlém přechodu do útoku, obětavosti. To na silné soupeře vždy platí.“

A na papírově slabší tolik ne? Porazíte Spartu, dvakrát Plzeň, ale stejně tak dvakrát prohrajete s Českými Budějovicemi, neuspějete ve Zlíně.

„Chybí nám konstantní výkonnost. Udržení standardu. Přišel domácí zápas s Budějovicemi a nám totálně chyběla intenzita. To mě strašně mrzelo. Mysleli jsme si, že zápas zvládneme jen fotbalově. Ale to je strašný omyl. Pokud nastavíme laťku náročnosti a pracovitosti, tak z ní nejde ustupovat. Je jasně daná. Obecně chci, aby se moje mužstvo prezentovalo precizností v obranné fázi. Pokud z toho jednotlivec vypadne, trpí tím celý tým. A na tohle jsem pes. Tohle tvrdě vyžaduju. Chci, aby nám to vzadu klapalo.“

Co si pak říkáte po porážce 0:6 v Jablonci?

„Do šedesáté minuty, než jsme dostali druhý gól, jsme nehráli zle. Nicméně pak jsme se sesypali, ale obecně platí, že náš přístup nebyl špatný. A byť to zní zvláštně, v utkání byly věci, na kterých se dalo stavět do budoucna. To se hned ukázalo, protože jsme následně třikrát v řadě vyhráli. Aspoň se hráči přesvědčili, že náš směr má smysl a je dobré úkoly plnit.“

Vnímáte, že měníte identitu klubu? Že mužstva proti Slovácku nerada hrají?

„Osobně se snažím do hráčů dostat věci, o kterých jsem bytostně přesvědčený, že je budou zlepšovat a tím pádem bude mužstvo úspěšnější a úspěšnější. Hrozně mi záleží na tom, aby tomu hráči věřili. Aby věřili cestě a aby jí všechno podřídili. Nyní hráči vědí, že nás čeká těžká příprava, že pro náš způsob hry musíme mít perfektní fyzickou kondici, být rychlí, silově připravení. Protože to je základ. Samozřejmě, nejde z toho vyjmout samotnou podstatu – tedy práci s míčem. Ovšem prvním předpokladem je být dobře připravený. A nejenom fyzicky, ale také takticky, strategicky, mít dokonale zmapovaného soupeře, být výraznější v útočné fázi, kterou jsme postupem času začali pilovat. Zásadní je nejen vědět, jak se chovat po ztrátě míče, ale také po jeho zisku. I v postupu vpřed musíte být ve správném postavení, organizovaní, mít správnou náběhovou aktivitu. V těchto činnostech však máme rezervy a na jejich odstranění tvrdě pracujeme.“

Jestliže chcete být výraznější v útočné fázi, musíte být perfektně fyzicky připravení.

„Jistě, jsou to spojené nádoby. Útočná fáze je o pohybu hráčů bez míče, o sprintech. Proto je pro mě důležité, že hráči se mnou komunikují a že mé cestě věří. Na co však stále narážím, je uspokojení.“