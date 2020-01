Sparta jedná s Mandjeckem o nové smlouvě. Co zatím brání dohodě? | iSport.cz

Mnohé překvapilo, když se Georges Mandjeck proti Baníku vrátil do sparťanské sestavy • Martin Sekanina (Blesk)

Server iSport.cz o tom informoval už na začátku prosince, nyní se to stává realitou. Sparta zahájila jednání o nové smlouvě s univerzálem Georgesem Mandjeckem, jenž je kontraktem na Letné vázán jen do konce této sezony. Obě strany už mají za sebou první vykopávací schůzku. V čem se zatím rozcházejí?

Pro mnohé to bylo velké překvapení, když v závěru podzimní části FORTUNA:LIGY vyšlo najevo, že Sparta bude usilovat o prodloužení spolupráce se zkušeným záložníkem Georgesem Mandjeckem. Ještě v létě totiž byl hráč s klubem na kordy, kapitán kamerunské reprezentace se snažil smlouvu s pražským celkem všemožně rozvázat.

Během podzimu se ale situace uklidnila, trenér Václav Jílek navíc Mandjecka postupně zařadil do zápasové rotace. V první polovině sezony tak 31letý fotbalista naskočil do deseti zápasů. A nebýt svalového zranění v pohárovém utkání s Jihlavou, které ho vyřadilo ze hry na víc než měsíc, velmi pravděpodobně by měl na kontě startů ještě víc.

„Georges vypadá v tréninku dobře, do hry vnáší větší míru kreativity,“ vysvětlil Jílek, proč začal africkému záložníkovi dávat více příležitostí.

Už koncem podzimu se proto začalo v kuolárech mluvit o tom, že by si Mandjeck mohl působení v pražském klubu protáhnout. Nyní k tomu podle informací serveru iSport.cz všechno směřuje.

„Na začátku prosince proběhla první schůzka mezi vedením Sparty a hráčovými zástupci. Na ní jasně zaznělo, že