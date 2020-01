Co bude s Horou? Láká ho tým, co chtěl Ronaldinha. Má velmi omezený výběr | iSport.cz

Nemá moc na výběr. Záložníku Jakubu Horovi skončilo hostování ve Slavii a v pondělí by se tak měl hlásit na startu přípravy v mateřských Teplicích. Ze severu Čech však v létě toužil za každou cenu odejít a ani nyní se tam nehrne. Pravděpodobné tak je, že na jaře bude hrát jinde. Výběr má však velmi omezený. V aktuální sezoně již nastoupil za dva různé kluby a tak může odejít pouze do mužstva, pro které půjde o start nového soutěžního ročníku, tedy do ligy, kde se hraje systémem jaro-podzim. A právě takový zájemce na trhu je. O koho jde, se dozvíte v placené části článku.