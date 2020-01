Bittengel o Kozlovi: Úlohu v Baníku zvládne. Přesně ví, co od mužstva chce | iSport.cz

Nemá strach, že by nový trenér ostravského Baníku Luboš Kozel ve velké výzvě neobstál. „Myslím, že svou úlohu zvládne,“ soudí zkušený funkcionář Dukly Günter Bittengel, který na Julisce několik sezon poznával Kozlův přístup a práci. „Je to velmi náročný trenér. Vyžaduje profesionalitu od sebe a všech lidí okolo,“ popisuje Bittengel nováčka na ostravské lavičce.

Jaký je Luboš Kozel trenér?

„Velice náročný, pracovitý, přemýšlivý a systematický. Je to trenér, který vyvíjí svou hru, ví přesně, co od mužstva chce. Podle toho skládá i tréninkový proces, dbá na detail. Vyžaduje, aby hráči plnili věci tak, jak chce. Vždycky podřizoval svůj způsob práce tomu, jaký měl k dispozici tým a hráče. Jeho hlavním herním rysem, alespoň v Dukle to tak bylo, byla kontrola prostoru, kontrola míče a dobře připravená ofenziva.“

Jaká je s ním komunikace? Vy jste ji poznal z pozice jeho nadřízeného.

„Jak už jsem řekl, je to velice náročný trenér, takže například některé diskuse o posílení týmu či zajištění mužstva byly tvrdé. Myslím, že v dnešní době to ani jinak nejde. Je náročný k hráčům i svému realizačnímu týmu. Nechci říct, že je pedant, ale vyžaduje profesionalitu od sebe a všech lidí okolo. V případě, že mužstvo a lidi kolem fungují tak, jak mají, se dostavuje úspěch v podobě dobrého herního projevu a výsledku. Zároveň je komunikativní a otevřený diskusi, není diktátorský, vždy hledá nejlepší řešení pro tým a celý klub.“

Co říkáte na to, že se stal novým trenérem Baníku?

„Sbíral zkušenosti v lize, delší dobu si pak své myšlenky testoval u nás v Dukle, kde byl podle mě velice úspěšný. Pak šel k mládežnické reprezentaci, poznal spoustu mladých hráčů. Ví, co práce s nimi obnáší, zná ji dokonale. Myslím, že to je pro něj do klubového angažmá výhoda. Zvlášť v Baníku, který má obrovskou zásobárnu talentů a možnosti. Myslím, že nazrál čas, aby pokračoval v kariéře klubového trenéra. Luboš se nikdy netajil tím, že by chtěl znovu trénovat u ligového týmu. V Baníku bude mít velmi dobré zázemí, tréninkové, materiální, finanční i hráčské. Řekl bych, že to může být dobrá kombinace, pro Baník z toho může vzniknout zajímavý produkt.“

V Baníku bude víc na očích než v Dukle nebo mládežnické reprezentaci. Myslíte si, že je na tuhle výzvu připraven?

„Myslím, že Luboš postupem času vyzrával a že je připraven na výzvu v Baníku a do budoucna možná ještě na větší klub. Ví, co od svého povolání očekává, maká na tom sedm dní v týdnu. Myslím, že svou úlohu v Baníku zvládne.“

Jak podle vás zvládne kočírovat Milana Baroše, který je v ostravském klubu legendou?

„Jak znám Luboše, Baryho bude respektovat, protože má za sebou úspěšnou kariéru. Na druhou stranu od něj bude vyžadovat stejné věci jako od každého jiného a respekt ke své osobě. Luboš je chytrý a komunikativní trenér, dokáže si nastavit poměry v týmu, budou jasně dané. On je trenér, on zodpovídá za výsledky. Takže přestože je někdo hvězdou a má za sebou takovou kariéru, jako Bary, měl by se podřizovat trenérovi, protože ten je zodpovědný za to, jak bude klub navenek vypadat. To Luboš zvládá naprosto bravurně.“