Hellebrand míří do Slavie, poletí na soustředění. Ale zůstane v kádru? | iSport.cz

Rozmotáno, talentovaný záložník Slovácka Patrik Hellebrand (20) nepůjde do Sparty, ale do Slavie. A rovnou s ní v neděli odletí i na soustředění do Španělska. S informací přišel jako první server Aktuálně.cz, podle zjištění deníku Sport se má přestupní částka za mládežnického reprezentanta přehoupnout přes dvacet milionů korun. Moravský klub se naopak pokouší získat bývalého útočníka české jednadvacítky Jana Klimenta.

Vánoční návštěva sparťanského manažera Tomáše Rosického zamotala Patriku Hellebrandovi hlavu, ale stejně nakonec v bitvě o slovácký talent zvítězí Slavia. Jeho přestup k mistrovi je hotový, záložník v sobotu podstoupí zdravotní testy a v neděli se objeví ve výpravě trenéra Jindřicha Trpišovského, která odletí na kondiční soustředění.

Podle informací deníku Sportu ale Hellebrand pravděpodobně v užším výběru Slavie pro jarní část sezony nevydrží. Slovácko, odkud mladý reprezentant odchází, by ho rádo udrželo alespoň formou hostování.

Právě v mužstvu Martina Svědíka se Hellebrand vykasal, na podzim naskočil do jedenácti ligových zápasů a kromě gólu a asistence zaujal jemnou technikou a pohyblivostí. Mladší verze Tomáše Rosického, takovou dostával někdy přezdívku...

Přesto jeho starší alterego v bitvě o něj neuspělo. Byť měla návštěva sportovního ředitele Sparty v Uherském Hradišti úspěch, triumfoval nakonec živý zájem slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který je známý svým uměním v přesvědčování hráčů.

A případnou malou skulinu v kádru by mohl Svědík a spol. okamžitě vyplnit. Konkrétně útočníkem Janem Klimentem, nejlepším střelcem EURO U-21 v roce 2015. Šestý klub FORTUNA:LIGY podle informací Sportu dotahuje jeho příchod. „Bavili jsme se s ním, nebránil by se tomu,“ potvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

V německém Stuttgartu se Kliment domluvil na rozvázání kontraktu a nyní je volný hráč. Toho chce využít Slovácko a nabízí jihlavskému odchovanci comeback na tuzemské trávníky. „Chce se vrátit a udělat si znovu jméno. Počítali bychom s ním na pozici útočníka,“ uvedl Šumulikoski.

Důvod, proč Slovácko touží po Klimentovi, je jasný. Nejlepší útočník týmu Tomáš Zajíc odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí v létě. Počítá se s tím, že odejde. Mluví se o Mladé Boleslavi, eventuálních možnostech z Polska. „Myslím, že na jeho odchodu se nic nezmění,“ předpokládá Šumulikoski. Pětigólový podzimní střelec se chce posunout výš. Otázkou je, zda opravdu sežene vhodné angažmá.

Na jeho místě by si kouč Martin Svědík dokázal představit rychlostně vybaveného Klimenta, jenže ten měl velké problémy se zraněním a potřebuje se dostat do optimální fazony. Nepůjde to hned.

Schopné hráče na hrot tým, jenž na podzim překvapil skalpy Sparty i Plzně, potřebuje. Už proto, že se po hostování vrátil do Baníku jednadvacetiletý Ondřej Šašinka a nevypadá to, že by ho ostravský klub poslal brzy zpět. Čeká se, zda v přípravě zaujme nového trenéra. Pokud se mu to nepovede, bude odeslán dohrát sezonu do Uherského Hradiště. Tam se mu dařilo, Svědík jeho talent oživil. „Věděli jsme, že si ho stáhnou,“ uvedl manažer.