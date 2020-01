Jemelka chce do Kazachstánu, klub ho nepustí: Postoj Sigmy mě mrzí | iSport.cz

Je zklamán tím, že olomoučtí funkcionáři nedodrželi slib. Při prodloužení smlouvy prý bylo Václavu Jemelkovi řečeno, že v případě solidní nabídky může odejít do zahraničí za lepším. Nyní na Andrův stadion dorazil oficiální papír z kazašského Kajratu Almaty, údajně milion eur plus fixní bonusy. Čtyřiadvacetiletý stoper by rád novou výzvu využil, reakce Sigmy je však zamítavá. Po Jakubu Plškovi už nechce nikoho prodat. „Mrzí mě to, čekal bych férovější jednání a trošku vstřícnější přístup,“ říká Jemelka v rozhovoru pro iSport.cz. Klub se zatím nechce vyjadřovat.

„Náhodou to bylo hezké, příjemné. Sice jsme zrovna před Vánoci byli s přítelkyní v Portugalsku, ale byli jsme ochotni přiletět dřív, když už to vypadalo, že to dopadne. S tím bychom neměli vůbec žádný problém. Nakonec se to bohužel zadrhlo na podle mého názoru nereálných požadavcích Sigmy. Je to pro mě zklamání, protože cítím, že by to byl krok dopředu. Nový klub, země, příležitost, životní zkušenost. Prostě skvělá šance nejen pro mě, ale i pro klub. Olomouc s tím bohužel nakládá po svém...“

Co vás na kazašském klubu tak zaujalo?

„Úplně první dojem – a výborný – na mě udělal trenér Kajratu, který mě sám kontaktoval přes mé agenty. Mluvil se mnou o svých plánech s celým klubem, o plánech se mnou. To mě hodně zaujalo, názorově jsme si sedli. A pak jsem samozřejmě ocenil jejich zájem a přístup, protože funkcionáři Kajratu tady v Olomouci strávili dohromady pět dní. Ukazovali mi na videu svou vizi, zázemí klubu, bázi, město, možnosti rodinného vyžití. Myslím, že jsem připravený na to, abych se posunul dál a udělal kariérní krok. Cítím to jako ideální čas.“

Pamatuju si, že když jsme spolu dělali rozhovory o nabídkách na vás dřív, nikdy jste to moc neřešil...

„To je právě ono. Často jste se mě ptal na Holandsko nebo Belgii, protože jste něco zjistil, ale já se nikdy nikam necpal, protože to nebylo tak konkrétní. Nechával jsem to tak, neřešil jsem to. Teď však přišla velmi dobrá oficiální nabídka, která tady dosud nebyla. A oslovila mě, proto bych ji chtěl využít. Kajrat hraje každý rok kvalifikaci evropských pohárů, hlavním cílem je titul. Takové sportovní ambice mě hrozně lákají, v Olomouci mi to chybí. Cílem tady je hrát do desátého místa. Snad se na mě nikdo nezlobí, ale je to trochu málo. Za poslední dobu se povedla jen jedna sezona.“

Nicméně kazašská liga není západ...

„Není, nicméně kluby z Nizozemska či Belgie by za mě nikdy nenabídly to, co teď Almaty, proto s nimi Sigma ani nejednala.“

Jak vám olomoučtí funkcionáři zdůvodnili, že se zatím s Kazachy nedomluvili?

„Bylo mi řečeno, že za mě není v klubu dostatečná náhrada a že výše nabídky je nevyhovující.“

A jakou částku tedy klub označil za vyhovující? Dva miliony eur?

„Přesnou výši samozřejmě nemohu sdělovat, ale v mých očích je požadovaná částka naprosto nereálná a vyznívá spíše jako zájem o co nejrychlejší ukončení jednání než jako hledání řešení. Prý mám počkat na nabídku v létě, že mě Sigma pustí klidně i za menší peníze, protože to dává větší smysl. Nám to však dává smysl teď, ne až za půl roku.“

Na téměř každé předsezonní tiskovce, kde padla řeč na vyjednávání o smlouvách, vás vedení olomouckého klubu dávalo všem za příklad. Že jste ryzí charakter a nejsou s vámi žádné problémy. Nemrzí vás, že vám teď Sigma tento přístup nevrací?

„Mrzí, protože pan Minář bohužel neudělal vůči mně žádné vstřícné gesto. Celkový ten průběh jednání – pokud se to tak dá tedy vůbec z jejich strany nazvat – mi nepřijde férový. Při prodlužování smlouvy jsem s agenty vůbec na nic netlačil, na ničem jsme se nezasekli, vyšli jsme Sigmě ve všem vstříc. Dostal jsem nějaký příslib, ale zatím jej nikdo nedodržel. Pořád však věřím, že klub začne jednat tak, jak bych si zasloužil.“

David Zima, o kterého stojí Slavia, by byl slušným záskokem?

„Jsem o tom přesvědčený a přesně tohle jsem panu Minářovi řekl. Zimič potřebuje hrávat, podle mě by se jeho cena ještě více vyšponovala, kdyby hrál místo mě a nabral více startů. Na to mi zase bylo řečeno, že ještě nemám odehráno to, co Plša (Jakub Plšek), který přestoupil do Maďarska. A že oba nás pustit nemůže...“

Jste připraven i na paradoxní variantu, že Zima po dvou ligových startech odejde do Slavie a vy zůstanete?

„Jak myslíte, že bych se cítil? Zimičovi to přeju, ale vedení klubu by tím úplně popřelo to, co mi tu celou dobu říká: že je potřeba pro klub něco odvést. Pro mě by to bylo opravdu velké zklamání, protože nabídka za mě je nadstandardní. Cítil bych nevděk. Dává to totiž smysl ve všech směrech, protože Sigma by získala velmi slušné finance a pro mě by to byl kariérní krok dopředu. Pokud by to měl být pro mě ještě nějaký mezistupeň, tak mám na něj nevyšší čas. Sice slýchávám nehezké věci o Kazachstánu, nicméně vzpomeňte, že dřív tam působil třeba Ondřej Kúdela.“

Vzpomínám, byl v Ordabasy Šymkent.

„A jaký je z něj dnes kvalitní hráč a reprezentant! Navíc já jsem tam předloni v létě osobně byl, Almaty je moderní město. Od té doby se navíc úplně změnila filozofie klubu: nepřeplácejí Aršaviny a spol., stavějí na odchovancích a relativně mladých a hladových hráčích, kteří se v kariéře chtějí ještě posunout dál. A to samé chci i já.“

Zatím to však vypadá, že jaro strávíte na Hané...

„Jsem připravený na všechno. Budu jako profík samozřejmě odvádět pro Sigmu maximum, aby se to třeba povedlo v létě. Ale není to jen o mně, musí se dařit i týmu. A víte co? Za posledních čtrnáct dní jsem aspoň lidsky vyspěl a otevřely se mi oči v tom, že není vše tak růžové, jak mi bylo několikrát řečeno. Takové zjištění se do budoucna taky hodí, nicméně furt doufám, že kluby se dohodnou a mně bude umožněno udělat další krok v kariéře.“