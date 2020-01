Odchod Škody ze Slavie je blízko, zahraničí řeší i Hušbauer | iSport.cz

Slavia dnes odlétá na kondiční soustředění do Španělska. V její výpravě budou kromě Jakuba Hromady, který zamířil na hostování do Liberce, chybět další dva hráči. Josef Hušbauer a Milan Škoda s týmem zatím neodcestují a budou řešit případné přestupy do zahraničí.

Je velmi pravděpodobné, že se už brzy minimálně dočasně přetrhne spojení mezi útočníkem Milanem Škodou a Slavií. Kapitán červenobílých je na odchodu z Edenu, podle informací iSport.cz je jeho přestup do zahraničí velice blízko. Škoda má ve Slavii smlouvu už jen na půl roku, během osmi let odvedl klubu skvělé služby. Měl by odejít zadarmo.

„Hledáme místo, kde by Milan hrál a které by zároveň vyhovovalo jeho rodině. Musím říct, že ve Slavii jsou v těchto jednáních všichni vstřícní, k Milanovi se opravdu chovají jako k legendě,“ prohlásil pro iSport.cz hráčský agent Jiří Stejskal, který Škodu zastupuje.

Kam by měl Škoda odejít, zůstává v tajnosti. Už během podzimu ale řešil potenciální interes z USA, Saúdské Arábie nebo Turecka.

Josef Hušbauer má ve Slavii smlouvu ještě na rok a půl, ale příchody Oscara Dorleyho z Liberce a Patrika Hellebranda ze Slovácka, který se dotahuje, výrazně zvýší konkurenci ve středu zálohy, zvlášť když na jaře čeká červenobílé jen patnáct zápasů v lize. Zkušený třicetiletý záložník tak také řeší svou budoucnost a zatím neodletí na soustředění do Španělska.

„Máme se Slavií dohodu, že se Pepa může připojit až ve středu,“ řekl serveru iSport.cz hráčův manažer Ondrej Chovanec.

Vysvětlení je logické, Hušbauer zkoumá možnosti přestupu. Sám hráč před pár dny potvrdil našemu webu zájem Fortuny Düsseldorf z německé bundesligy. „V téhle chvíli to neřešíme,“ uvedl Chovanec. Šestnáctý celek z prestižní soutěže ale může svůj interes kdykoliv zintenzivnit, jarní část bundesligy začíná už za dva týdny. Ve hře jsou i jiné možnosti ze zahraničí.

Variantou také je, že Hušbauer zůstane ve Slavii i na jaře. I proto má jen omezený čas, kdy bude mimo tým. Na podzim hrál kreativní záložník v domácí nejvyšší soutěži pravidelně v základní sestavě, vstřelil pět branek a měl nejvíc přihrávek do gólové šance z celé ligy (39).

„Kluci dostávají zajímavé nabídky ze zahraničí, byla by to pro ně nová výzva a mají dohodu i s vedením. Nechceme jim bránit, rozhodnutí necháváme čistě na nich. Neletí, aby si ty věci řešili, protože se to objevilo v poslední době. Pokud to nedopadne, přiletí za námi. Jsou to pro ně zajímavé destinace a tím, že nás na jaře čeká jen patnáct zápasů, dostali od klubu svolení o těch nabídkách jednat,“ konstatoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský.