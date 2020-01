Ve 30 letech ze Slavie do bundesligy? Hušbauer potvrdil zájem z Düsseldorfu | iSport.cz

Jak zjistil iSport.cz, slávistického záložníka Josefa Hušbauera (29) láká do svých služeb Fortuna Düsseldort, šestnáctý tým bundesligové tabulky. • Pavel Mazáč / Sport

Tak tohle by byl elegantní a atraktivní krok v kariéře na prahu třicítky! Jak zjistil iSport.cz, slávistického záložníka Josefa Hušbauera (29) láká do svých služeb Fortuna Düsseldort, šestnáctý tým bundesligové tabulky. Situaci nahrává fakt, že s mistrem zítra na soustředění do Španělska odlétají dva noví střední záložníci: exliberecký Oscar a Patrik Hellebrand ze Slovácka. „Zájem klubu můžu potvrdit, ale víc bych to nechtěl komentovat,“ odpověděl našemu webu sám Hušbauer.

Patnáctého prosince celých devadesát minut na lavičce sledoval, jak jeho spoluhráči v Edenu rozdrtili České Budějovice suverénním způsobem 4:1. A je dost možné, že to bylo to poslední, co Josef Hušbauer ve Slavii zažil.

Do svých řad totiž 29letého špílmachra láká bundesligová Fortuna Düsseldorf. Klub z hlavního města německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko přezimovává na šestnácté příčce tabulky, proto by se chtěl na jarní záchranářské boje vyzbrojit posilami.

Ideálně co nejdřív, protože už za dva týdny čeká tým zkušeného kouče Friedhelma Funkela první jarní kolo, a hned jde o klíčový souboj proti sedmnáctým Brémám.

A vybral si Hušbauera, jenž zájem z Düsseldorfu nezakrývá, možná sám tuší, že jeho čas v Edenu se pomalu blíží ke konci. Zítra s mančaftem Jindřicha Trpišovského na soustředění do Španělska odletí i dvě nové tváře. Oscar, který podzim strávil na hostování v Liberci, a Patrik Hellebrand ze Slovácka, jehož příchod Slavia dotahuje.

Liberijci je jednadvacet, talentovaný Čech je ještě o rok mladší. A oba nastupují ve středu zálohy, tedy stejně jako Hušbauer, takže se dá do budoucna očekávat spíš upřednostnění perspektivnějších fotbalistů. Nahrává tomu i šestnáctibodový náskok Slavie na Plzeň, který chce mistr využít právě k jarnímu otestování nováčků. Proto by chtěl z Olomouce přivést i 19letého stopera Davida Zimu.

Mezi další Hušbauerovy konkurenty v nadupaném kádru patří Tomáš Souček, Petr Ševčík, Ibrahim Traoré či Nicolae Stanciu. Na šanci čeká i Jakub Hromada.

Hušbauer na podzim patřil do základní sestavy jedenáctky, která se prezentovala v domácí soutěži. Chyběl jen v posledních dvou utkáních (jednou kvůli karetnímu trestu, podruhé z taktických důvodů). Vstřelil pět branek, v Lize mistrů se za 208 minut na trávníku neprosadil.

Přestože má 21násobný reprezentant smlouvu v Edenu ještě na rok a půl, dá se očekávat, že by mu Slavia s odchodem nedělala problém. Transfer do prestižní západní ligy v pokročilejším věku by se rovnal téměř zázraku, zájem o Hušbauera však prý mají i další kluby ze zahraničí.

