Úleva pro Budějovice! Drobný bude v Dynamu chytat i na jaře. Co posily? | iSport.cz

Rok 2020 začal v Budějovicích zatím bez posil, i když… Jednou takovou je Jaroslav Drobný. Někdejší reprezentační náhradník Petra Čecha ani ve čtyřiceti nekončí, Dynamo s ním může počítat i na jaře. „Po konci podzimu jsem říkal, že bych si přál, aby Jarda s Tomášem Sivokem pokračovali, což se mi splnilo,“ spokojeně poznamenal budějovický kouč David Horejš.

Drobný po návratu z ciziny ve druhé polovině podzimu patřil ke klíčovým postavám rozjetého Dynama. Z osmi zápasů prohrál jediný, s mistrovskou Slavií (1:4). Pomohl zpevnit budějovickou defenzivu, čtyřikrát vychytal nulu a i díky němu nováček nečekaně zimuje na osmém místě.

V prosincovém rozhovoru pro iSport Premium promluvil o lákavé trenérské nabídce z bundesligy, ale nakonec dal přednost Dynamu. Na pondělním zahájení přípravy ještě chyběl, k týmu se vrátí až v pátek. „Jsem moc rád, že Jarda u nás zůstává. Že dal přednost Budějovicím před Německem? Ukázal charakter i to, jaký má ke klubu vztah,“ poklonil se trenér Horejš.

„Když mi Jarda volal na dovolenou, že u nás bude i na jaře, byl to pro mě nejlepší dárek. Pro Budějovice je to legenda, lídr kabiny. S Davidem Horejšem jsme ho přesvědčovali i na Štědrý den,“ líčil budějovický kapitán Tomáš Sivok, jehož podle všeho čeká poslední fotbalové jaro v kariéře. „V tuhle chvíli jsem nastavený spíš tak, že bych po sezoně chtěl začít dělat něco mimo fotbal.“

Budějovice zahájily rok bez výrazných změn v kádru: hostování skončilo málo využívané čtveřici Dzon Delarge (nově turecký Boluspor), Ubong Ekpai (Plzeň), Matěj Helešic (z Baníku do Opavy) a Zinedin Mustedanagič (Sparta). V zákulisí se mluví i o dalších odchodech, podle informací iSport.cz je zájem mimo jiné o nejproduktivnějšího budějovického hráče Ivana Schranze.

A příchody? Z hostování na Žižkově se vrátil obránce Michal Řezáč a po půlroce ve sparťanském béčku je zpátky talentovaný stoper Maxim Talovierov. Mimochodem, Dynamo má nově už pátého gólmana: po dvou letech v Praze (Sparta, Motorlet) se na Střelecký ostrov vrátil devatenáctiletý Martin Janáček. „Potřebujeme tým doplnit hlavně do ofenzivy, nedá se hrát jen ve třinácti čtrnácti lidech. Věřím, že během dvou týdnů posily dorazí,“ pravil trenér Horejš.

Už na podzim se spekulovalo, že by do Budějovic mohl přijít třeba záložník Václav Pilař, jenž po listopadové kritice trenéra dostal v Olomouci pokutu a byl přeřazen do béčka. „Nechtěl bych se bavit o konkrétních jménech,“ odpověděl Horejš, když přišla řeč na Pilaře. „Povím to takhle: nechceme nikoho, kdo jen zbyl a nikdo ho pořádně neviděl. Potřebujeme jen takové hráče, kteří se hodí do našeho způsobu hry.“