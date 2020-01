Kozel otevřeně o Barošovi, krachu jednání se Slavií či plánech s mladými | iSport.cz

TOP podzimní góly Baníku: Diopův obstřel nebo Kuzmanovičova přesnost VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jste od pátku stihnul v Ostravě? Hektický víkend?

„Zas tak hektické to nebylo. Jen pátek, protože jsem tady byl poprvé a nevěděl jsem, jestli to dopadne. Jen doufal, protože podepsaného nebylo nic. Setkal jsem se s realizačním týmem, okoukl prostředí. Měli jsme asi čtyři a půl hodiny času, ale najednou jsme zjistili, že je to málo. Nastavili jsme úvod přípravy a dnes to snad rozjedeme bez větších problémů.“

Byl to pro vás náročný týden od chvíle, kdy Baník hledal nástupce Bohumila Páníka? Musel jste řešit věci s FAČR a tak dále?

„Pro mě ani ne, byla to spíš otázka pro Baník. Byl jsem trenér pod smlouvou. Tam, kde jsem byl, jsem většinou vydržel docela dlouho. Ještě tam nějaké závazky jsou, ale byla to jedna z mých podmínek, protože hráče jsem rok a půl vedl a tlačil do něčeho, abychom se posunuli. Ať už individuálně či týmově. Kdybych odešel dva měsíce před rozhodujícím turnajem, nebylo by to ode mě moc férové. Díky vstřícnosti Baníku a FAČRu se však podařilo najít řešení. Když mě Baník oslovil, hned mi to znělo zajímavě. Věděl jsem, že když to nevezmu, klub vezme jiného trenéra a bude tady zase dlouho. Nechtěl jsem o to přijít.“

Tříštění času mezi klub a reprezentaci nebude problém?

„Ne. Ten reprezentační tým je z devadesáti procent jasně daný. Stejně je teď jen příprava, je to jen o tom, abych věděl, že ti hráči jsou zdraví. Sledování už nemusí být tolik, bude to spíš o komunikaci s klubovými trenéry, což mě nijak extra neomezí. Navíc kvalifikace je v reprezentační pauze, takže práci v Baníku to snad ovlivní co nejmíň.“

Prosakovaly informace, že vaše pozice na FAČR už po odchodu Michala Prokeše nebyla tak pevná. Cítil jste to tak?

„To bych vůbec nechtěl komentovat.“

Výsledky slíbit nemůžu

Kam chcete Baník posunout, jak jste naznačil hned v pátek?

„Hlavně bych chtěl říct, že nevnímám Baník jako neúspěšný, i když to tak možná někdy vyznívá. Baník z posledních třinácti zápasů prohrál jen v Plzni a na Slavii, což výsledkově určitě není špatné. Hodnotit tým, když ho ještě moc neznám, není úplně korektní. Trenér Páník tady odvedl výbornou práci, posunul tým na úroveň, která ho předurčuje k boji o evropské poháry. Že se to hned nepovede? To je fotbal. Jako hlavní stimul změny od klubu cítím, že navzdory výsledkům tady asi nebyl úplně atraktivní styl pro diváky. Mým cílem bude hráče naučit hrát trošku kombinačnější a techničtější fotbal, než tomu bylo doteďka. Ale je mi jasné, že vždycky na to fanoušci koukají optikou výsledků. Ty slíbit nemůžu. Ale budu se snažit hrát fotbal, který mám rád, který hráče rozvíjí a posouvá je na další úroveň. Navíc tu jsou mladší hráči, kteří by měli dostat šanci. Díky nároďáku teď mám o nich docela přehled, nebál bych se jim dát šanci, pokud si o ni řeknou. Zadarmo však nedostane nikdo nic.“

To je vaše hlavní vize?

„Takový je celosvětový trend. Když se díváte na ty nejlepší týmy, tak vidíte, že fotbal, který se hrál před deseti lety, už nestačí. Musíme poznat, jestli není strop týmu ještě trochu výš, když budeme hrát jinak.“

Přemýšlíte třeba o rozestavení 4-3-3 jako v Dukle, kdy mužstvo hrálo kombinačně, drželo míč a hroťák zhodnocoval práci týmu? Nebo už máte v hlavě něco jiného zase?

„Žádné rozestavení nezaručí úspěch. Velké týmy mění rozestavení i v průběhu zápasů, mě zajímá spíš způsob hry. A tam dávám důraz na konstruktivní rozehrávku, kombinační fotbal po zemi, variabilitu postů. Hrál jsem většinou čtyřobráncový systém, ale Baník hrál na podzim několikrát na tři stopery. Třeba i my zjistíme, že to mužstvu vyhovuje víc a budeme tak hrát. Ale nemění to způsob.“

Už máte v hlavě nějaké okysličení kádru?

„Bavili jsme se s vedením, že Baník je vnímán jako velmi zkušené mužstvo se staršími hráči. Podle mě není věk nikdy problém, pokud je výkonnost a pokud ten hráč dává týmu, co má. Ale samozřejmě vím, že pokud je těch starších hráčů v kádru hodně, asi těžko může růst dál. K nějaké obměně tedy postupně asi bude docházet. V zimě skončila smlouva jen Pazderovi, dalším končí až v létě, takže teď asi nebudou rozsáhlé změny. Pro mě to bude čas na to, abych poznal, s kým můžu pracovat dál. V létě může dojít k větším změnám. Včetně mladých. Když vidím Karabce v áčku Sparty, tak proč by tady nemohl být třeba Drozd? Na tohle je tady prostor a vůle.“

Jména vyhlédnutých posil, o kterých se již nějakou dobu mluví, se vám zamlouvají?

„Nevím, o čem se hovořilo. My jsme se o některých jménech bavili, ale nechtěl bych to říkat. Nic není hotového. Vrací se akorát Ondra Šašinka, který dával góly za Slovácko. Podle mě je to hráč, který už má Baníku co dát. Uvidíme, jak se to s ním a ostatními vyvine v přípravě. A uvidíme, co ti čtyři mladí: Tamajka, Drozd a Buchta, kterého znám z nároďáku. V juniorce se jevil dobře, zaslouží si šanci dostat se do konfrontace s ligovými hráči. I Barkov. Máme v plánu se mladým víc otevřít. Víme, že mají i školní povinnosti, ale chceme, ať si čuchnou k áčku, když udělají nějaký progres. Vojta Wojatschke si to musí trošku vybojovat, protože tady s ním teď moc spokojenost nebyla.“

Kromě Buchty a Baroše znáte ještě někoho osobně?

„S Vaškem Procházkou jsem hrál ještě v Plzni. Když trénujete ligu, ty kluky znáte. Ale v kontextu celého týmu je to pro mě spíš neznámé mužstvo, osobně se zase tak neznáte. O to větší třeba bude jejich motivace mi ukázat, že jsou dobří.“

Je nějaká řada, která potřebuje nejvíc posílit?

„Baník má konsolidované mužstvo, extra bota nás netlačí nikde. Na každý post jsou skoro dva hráči, nemyslím si, že by byl někde problém.“

Nicméně hned v jarní premiéře na Slovácku nemohou kvůli trestům nastoupit Stronati, Fleišman, Jánoš a Jirásek...

„Bez dvaceti hráčů nás zbude šestnáct, bude to šance pro ty další, aby ukázali, že můžou hrát.“

Baroš jako žába na prameni? Doufám, že to tak není

Fanoušky hodně zajímá, jak se těšíte na práci s Milanem Barošem.

„Mám pocit, že Milan Baroš je tady ta žába na prameni. Doufám, že to tak není a nebude. Znám ho ještě z doby, kdy jsem hrál. I osobně. Je to všechno o komunikaci. Musíme si v první řadě spolu sednout, abych věděl, jak uvažuje. Dlouho jsem ho neviděl hrát, nevím, v jakém je stavu. Za to, co odvedl pro český fotbal a pro Baník, si zaslouží třeba nějakou důstojnou tečku za svou kariérou. Ale on sám mi musí říct, jestli to chce udělat teď, nebo jestli má šanci mi ukázat, že teď byl jen na vedlejší koleji. Ať už to bylo oprávněně nebo neoprávněně. Startovní čáru má stejnou jako další. Ale myslím, že pokud by byl zdravý a připravený, má pořád Baníku co dát.“

Proč padla volba asistenta na Ivana Kopeckého? Možná jde trošku o překvapení, protože ještě na podzim vedl Opavu jako hlavní kouč.

„Známe se z dřívějška. Chtěl jsem asistenta, který už má nějakou zkušenost s hlavní rolí v lize. Splňuje to dostatečně, je to velice pracovitý trenér. A má i dobrou zkušenost lokální, protože působil v Opavě i ve Vítkovicích, dokonce má i start za Baník. To jsou dobré předpoklady pro to, aby mi pomohl.“

Druhý asistent Radek Slončík má být jakýmsi pojítkem k mládeži?

„Byla to jedna z mých podmínek. Nebo spíš přání. Když jsem začal přemýšlet o Baníku, chtěl jsem se dát s Radkem dohromady. Známe se, byli jsme spolu jako hráči v Maďarsku, s rodinami jsme spolu rok bydleli v jednom baráku. Vnímá a cítí fotbal jako já. Navíc je tady šéftrenérem mládeže, má s těmi kluky zkušenost. Pro mě jasná volba.“

Dá se říct, jak jste se za ty čtyři roky mimo ligový kolotoč trenérsky vyvinul? A jak to hodnotíte?

„Jenom kladně. Vypadl jsem z každodenního procesu v klubu, byla to víc manažerská práce o komunikaci s hráči a s kluby. Neocenitelná zkušenost je mezinárodní konfrontace, protože to vám opravdu otevře oči. Nechci říkat, že tady fotbal v Česku není pro diváka úplně atraktivní, ale hlavně z hlediska hráčů je to jiné. Když se setkáváte s Anglií, Holandskem a jdete do konfrontace se svým týmem, jehož hráči jsou v juniorské lize nebo dnes už zaplaťpánbůh aspoň třetí lize, je rozdíl. Proti nám nastupovali kluci z anglických velkoklubů, kteří už dostávají šanci v áčkách! Pustil jsem si televizi a v anglickém poháru hráli za Liverpool tři hráči, kteří nastupovali proti nám. A zvládli to. Nebo Nizozemec Zirkzee teď dvakrát rozhodl bundesligový zápas za Bayern! Přitom v zápase jsou srovnatelní s našimi kluky. Tak se ptám, co těm našim brání, že se zastaví a trvá jim tři roky, než se někde prosadí v lepším týmu? Rozšířilo mi to obzor a pohled na dynamiku růstu týmů. Ten je u nás někdy hodně zabržděný.“

Slavia to házela na mě

Jde tedy tahle cesta mládí skloubit s pohárovými ambicemi Baníku?

„Nemůžu slíbit výsledky hned. Ale když vezmu jednání klubu, přijde mi, že ví, co chce. Není priorita to, co bude za měsíc, o čemž svědčí i ta infrastruktura: Bazaly nebo Vista. Přemýšlí se tady v dlouhodobém horizontu, to mě lákalo. Samozřejmě když dáme do sestavy dva sedmnáctileté kluky, výkonnost asi poklesne. Ale za dva měsíce nebo půl roku věřím tomu, že už bude díky zkušenosti výš. A když nic jiného, minimálně ty hráče zviditelníte a jsou pro klub najednou ekonomicky zajímaví. Jestli se nepletu, za poslední dobu Baník nikoho za zajímavé peníze neprodal. Tím nechci říct, že chceme vychovávat jen kvůli prodeji. Chceme mít nějaký úspěch.“

Taková vize dříve ve Slavii nebo v Plzni nebyla, že jste je odmítl?

„Plzeň jsem odmítnul v momentě, když jsem podepsal novou smlouvu. Takže tu jsem prostě nemohl vzít. Slavii jsem myslel, že vezmu, ale bylo to tam přesně naopak, co se týče jednání. Na něčem jsme se dohodli u stolu, ale za hodinu to neplatilo. Moc bych se k tomu už nechtěl vracet, ale Slavii jsem nevzal ne proto, že se tehdy něco objevilo nebo prosáklo. Ale proto, že jsem pak viděl reakci klubu, ti lidi to neuznali. Házeli to na mě, že jdu do války. Já nejdu do žádné války, ani dneska ne. Chci dělat fotbal. Kdybych věděl, že k tomu budu mít prostor, tak bych to třeba vzal. Bylo to pro mě hrozně blízké i kvůli slávistické minulosti, možná srdcové. Ale důležitější je, s jakými lidmi děláte. Trenér musí vědět, že má nad sebou lidi, kteří když něco řeknou, tak to platí.“

Jak vůbec vnímáte Baník dlouhodobě z hráčské i trenérské kariéry?

„Mně se tady vždycky dařilo. Jako hráč jsem tady dal i nějaký gól. Vždycky mi říkali, že je tady talent Baroš, ale já ho uhlídal a nedával proti nám góly. (úsměv) Osobně jsem ho bránil, to se ještě hrálo trochu jinak. Ani s Duklou jsme tady neprohráli podle mě, byl jsem tady i na zápase, kdy se Bazaly zavíraly. Tak je teď zase otevřeme.“

Vnímáte specifické fanoušky a jejich náročnost?

„Doufám, že nebudu hodnocený podle toho, odkud jsem. Navíc já nejsem z Prahy. (úsměv) Snad budeme hodnoceni podle našich výkonů na hřišti. Těším se na to, protože fotbal se dělá pro lidi. Pokud jsou spokojení a tleskají vám, co víc si může trenér přát. Doufám, že jejich přízeň vydrží a že jim budeme dělat radost.“

Začínáte hned v pátek v Tipsport lize proti Prostějovu.

„Beru to jako přípravu, abych hráče viděl v zatížení. Prý možná budeme hrát v pátek i na trávě, za to bych byl rád. Neberu to tak, že musíme Tipsport ligu vyhrát za každou cenu, potřebuju všechny vidět a vyzkoušet si různé způsoby hry.“

A ta příprava bude jaká? Jste hodně tvrdý trenér?

„Říkají o mně, že jsem detailista. Mám rád pořádek. Je to o tom, aby se nastavila pravidla a hráči je dodržovali. Jsou situace, kdy umím dát najevo, že mám rozhodující slovo. Ale pokud vidím, že vše funguje, jak má, jsem velice komunikativní. Moje filosofie je, že pokud hráči dělají, co je baví, dělají to lépe, než když je to nebaví. Snažím se, aby tréninkový proces nebyl monotónní, aby to to bylo soutěživé a živé se snahou se zlepšovat.“